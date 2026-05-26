Data la care se joacă Supercupa României. Încă un duel între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit marți, 26 mai, a decis ca meciul de deschidere al viitorului sezon să aibă loc duminică, 12 iulie.

Supercupa României, 12 iulie, pe „Ion Ombelenco”

Partida care le va pune față în față pe Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se va disputa, conform regulamentului, pe terenul echipei campioane, adică pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Ora de start a partidei va fi stabilită ulterior, împreună cu deținătorii de drepturi, potrivit FRF.

Oltenii au ajuns în această postură după un sezon de excepție, în care au realizat eventul: au cucerit atât titlul de campioană, cât și Cupa României, ambele în duel direct cu Universitatea Cluj.

Regula care stabilește rivala dublei campioane

Conform regulamentului, atunci când aceeași echipă câștigă și campionatul, și Cupa, adversara din Supercupă devine formația clasată pe locul secund în Superligă.

Astfel, trofeul se va disputa între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, într-o reeditare a confruntărilor care au decis practic sezonul precedent.

Nou duel între „Universități”

În ultima stagiune, cele două „Universități” au fost protagonistele unei rivalități continue. Craiova s-a impus categoric în meciul decisiv pentru titlu, scor 5-0, după ce o învinsese pe „U” Cluj și în finala Cupei României, la loviturile de departajare. Supercupa oferă acum ardelenilor șansa revanșei și promite un nou duel cu miză între două dintre cele mai în formă echipe ale sezonului 2025-2026.

Istoria recentă a confruntărilor directe arată un echilibru interesant, chiar dacă oltenii au avut câștig de cauză în cele mai importante partide din 2026.

În ultimele 13 întâlniri directe, Universitatea Craiova a obținut patru victorii, Universitatea Cluj s-a impus de două ori, iar nu mai puțin de șapte meciuri s-au terminat la egalitate.

Rămâne de văzut care dintre formații va cuceri trofeul Supercupei României.

Citește și: Clasamentul final al Superligii după Rapid - Universitatea Craiova