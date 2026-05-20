Subcategorii în Sport

DCNews Sport Aston Villa câştigă Europa League. Unai Emery,, omul recordurilor în competiţie
Data publicării: 20 Mai 2026

Aston Villa câştigă Europa League. Unai Emery,, omul recordurilor în competiţie
Autor: Florin Răvdan

agerpres_19340724 Sursa: Agerpres
Aston Villa a învins Freiburg cu 3-0 în finala Europa League şi şi-a adjudecat trofeul. Unai Emery, antrenorul englezilor, este omul recordurilor absolute în competiţie.

Tielemans a deschis scorul pentru englezi în minutul 41, după ce a reluat din prima o minge centrată aproape de marginea careului. Emiliano Buendia a punctat şi el în minutul 45+3, iar la pauză s-a intrat cu scorul de 2-0. 

În repriza a doua, tot Aston Villa a punctat decisiv, prin Morgan Rogers, chiar dacă de la startul reprizei Freiburg avusese o posesie uluitoare, de 69%. 

Aston Villa şi-a asigurat, odată cu trofeul Europa League, şi participarea directă în Liga Campionilor în sezonul 2026/2027. Aston Villa oricum avea prezenţa asigurată în Liga Campionilor şi graţie parcursului excelent din campionat, unde va termina pe locul 4. 

Unai Emery, omul recordurilor absolute 

Unai Emery este la al cincilea trofeu Europa League din carieră. Anterior, acesta mai câştigase competiţia cu Sevilla, de trei ori, şi cu Villareal. 

Europa League se desfăşoară sub acest nume din 2009, astfel că Unai Emery este antrenorul cu cele mai multe astfel de trofee în vitrină. Anterior, competiţia se numea Cupa UEFA. 

Echipele trimise în teren de cei doi antrenori: 

Freiburg: 1. Noah Atubolu - 17. Lukas Kuebler, 28. Matthias Ginter, 3. Philipp Lienhart, 29. Philipp Treu - 8. Maximilian Eggestein, 27. Nicolas Hoefler - 19. Jan-Niklas Beste, 44. Johan Manzambi, 32. Vincenzo Grifo (căpitan) - 31. Igor Matanovic. Antrenor: Julian Schuster.
Rezerve: 21. Florian Muller, 24. Jannik Huth - 5. Anthony Jung, 6. Patrick Osterhage, 7. Derry Lionel Scherhant, 9. Lucas Hoeler, 22. Cyriaque Irie, 26. Maximilian Philipp, 30. Christian Guenter, 33. Jordy Makengo, 37. Maximilian Rosenfelder, 43. Bruno Ogbus.

Aston Villa: 23. Emiliano Martinez - 2. Matty Cash, 14. Pau Torres, 4. Ezri Konsa, 12. Lucas Digne - 3. Victor Lindeloef, 8. Youri Tielemans - 7. John McGinn (căpitan), 27. Morgan Rogers, 10. Emiliano Buendia - 11. Ollie Watkins. Antrenor: Unai Emery.

Rezerve: 40.Marco Bizot, 64. James Wright - 5. Tyrone Mings, 9. Harvey Elliott, 16. Andres Garcia, 18. Tammy Abraham, 19. Jadon Sancho, 21. Douglas Luiz, 22. Ian Maatsen, 24. Amadou Onana, 26. Lamare Bogarde, 31. Leon Bailey.

Arbitru: Francois Letexier; arbitri asistenţi: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (toţi din Franţa); al patrulea oficial: Alejandro Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Jose Naranjo (Franţa)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Dennis Higler (Olanda)

Observator UEFA pentru arbitri: Roberto Rosetti (Italia); Delegat UEFA: Alexandr Keplin (Kazahstan)

