€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Sport Situaţie incredibilă la CM2026. Turneul începe pe 11 iunie, dar iranienii nu ştiu dacă pot participa. Situaţia aduce aminte de EURO92
Data publicării: 20 Mai 2026

Situaţie incredibilă la CM2026. Turneul începe pe 11 iunie, dar iranienii nu ştiu dacă pot participa. Situaţia aduce aminte de EURO92
Autor: Florin Răvdan

agerpres_19312235
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 începe oficial pe 11 iunie, cu meciul dintre Mexic şi Africa de Sud. Turneul final este găzduit de Mexic, SUA şi Canada.

Cu mai puţin de o lună înainte de primul fluier al CM2026, incertitudinea încă planează asupra turneului final. Iran, naţională calificată în urma preliminariilor din Asia, nu e sigură că poate participa la turneul final, pentru că nimeni din delegaţia iraniană nu a primit viză de SUA. Este de menţionat că toate meciurile naţionalei Iranului se desfăşoară în SUA. Două partide vor fi disputate la Los Angeles, cu Noua Zeelandă şi Belgia, şi una la Seattle, cu Egipt. 

Iranul are deja planul făcut, dacă nu primeşte vizele 

Vicepreşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mahdi Mohammadnabi, a anunţat că planul pentru situaţia în care delegaţia iraniană nu va primi vizele de SUA este deja pregătit. 

"Urmează să mergem cu jucătorii și cu ceilalți oficiali ai lotului, la Ankara. Acolo, vom finaliza procedurile necesare pentru obținerea vizelor de America. Și ni s-a spus că, în maxim 10 zile, vom primi vizele. Dacă nu, dacă vor fi oameni care nu vor primi vize, avem planul deja făcut și îl vom anunța, la momentul potrivit“, a explicat acesta. 

Teoretic, naţionala Iranului ar urma să aibă "cartierul general" la Tucson, în Arizona, locaţie în care ar trebui să ajungă pe 5 iunie, cu 10 zile înaintea primului lor meci la turneul final. 

Iranienii au făcut o cerere pentru a muta meciurile naţionalei la CM2026 din SUA în Mexic, însă aceasta le-a fost refuzată de FIFA. 

Totuşi, la Congresul FIFA de la Vancouver din 30 aprilie, Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a declarat că "Iranul va participa cu siguranţă la Campionatul Mondial". Iranienii au fost singurii care nu au participat la Congres, tot din lipsa vizelor. Canada i-a anulat viza preşedintelui Federaţiei Iraniene pentru legături cu Corpul Gărzilor Revoluţionare. 

Ar putea Italia să îi ia locul Iranului? 

Încă de la finalul tuturor preliminariilor, care a fost aproape de startul conflictului din Orientul Mijlociu, a apărut ipoteza că Italia, eliminată de Bosnia la barajul european, ar putea înlocui Iranul la Cupa Mondială. 

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a transmis, pentru DC News, că "Regulamentul e făcut de Congresul FIFA. Dacă Infantino propune să meargă Italia în locul Iranului, aşa va fi. În SUA, comunitatea italiană e numeroasă, deci se umplu stadioanele dacă merge Italia"

Cu toate astea, Italia ar putea să refuze participarea. Pentru moment, Italia nu are selecţioner, după ce Gennaro Gattuso a demisionat.  

Situaţia aduce aminte de EURO92

În 1992, a avut loc o situaţie similară. Calificată la Campionatul European, Iugoslavia a fost exclusă atunci de UEFA din cauza războiului. În locul lor a fost invitată la turneul final Danemarca, care ratase calificarea chiar în dauna Iugoslaviei. Mulţi dintre jucătorii danezi erau deja în vacanţă la acel moment, dar, cu toate acestea, danezii au făcut un turneu final memorabil şi au învins Germania în marea finală. 

Dacă s-ar păstra situaţia de atunci, cu Danemarca invitată în locul Iugoslaviei, atunci locul Iranului ar putea fi luat de Uzbekistan, care a terminat pe locul 2 în preliminarii. Iran a avut 20 de puncte în grupa preliminară, în timp ce Uzbekistanul a avut 17. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
cm2026
campionatul mondial
sua
vize
dumitru dragomir
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Situaţie incredibilă la CM2026. Turneul începe pe 11 iunie, dar iranienii nu ştiu dacă pot participa. Situaţia aduce aminte de EURO92
Publicat acum 18 minute
Kovesi, răspuns pentru Nicușor Dan: Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme de mine
Publicat acum 18 minute
Înălțarea Domnului, 21 mai 2026: Ce se întâmplă de Ispas, tradiții românești și credințe populare care se păstrează și azi
Publicat acum 23 minute
Documente explozive la „Ce se întâmplă?”: Dumitru Costin, despre criza politică și afacerea SAFE
Publicat acum 28 minute
Mircea Badea: Ce lege bună! O susțin. Dacă aprindem lumina, hai să aprindem lumina!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 59 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 8 ore si 15 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Formula de guvern care va trece de votul Parlamentului. Bogdan Chirieac: Aici e prima șansă
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close