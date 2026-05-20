Situaţie incredibilă la CM2026. Turneul începe pe 11 iunie, dar iranienii nu ştiu dacă pot participa. Situaţia aduce aminte de EURO92

Cu mai puţin de o lună înainte de primul fluier al CM2026, incertitudinea încă planează asupra turneului final. Iran, naţională calificată în urma preliminariilor din Asia, nu e sigură că poate participa la turneul final, pentru că nimeni din delegaţia iraniană nu a primit viză de SUA. Este de menţionat că toate meciurile naţionalei Iranului se desfăşoară în SUA. Două partide vor fi disputate la Los Angeles, cu Noua Zeelandă şi Belgia, şi una la Seattle, cu Egipt.

Iranul are deja planul făcut, dacă nu primeşte vizele

Vicepreşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mahdi Mohammadnabi, a anunţat că planul pentru situaţia în care delegaţia iraniană nu va primi vizele de SUA este deja pregătit.

"Urmează să mergem cu jucătorii și cu ceilalți oficiali ai lotului, la Ankara. Acolo, vom finaliza procedurile necesare pentru obținerea vizelor de America. Și ni s-a spus că, în maxim 10 zile, vom primi vizele. Dacă nu, dacă vor fi oameni care nu vor primi vize, avem planul deja făcut și îl vom anunța, la momentul potrivit“, a explicat acesta.

Teoretic, naţionala Iranului ar urma să aibă "cartierul general" la Tucson, în Arizona, locaţie în care ar trebui să ajungă pe 5 iunie, cu 10 zile înaintea primului lor meci la turneul final.

Iranienii au făcut o cerere pentru a muta meciurile naţionalei la CM2026 din SUA în Mexic, însă aceasta le-a fost refuzată de FIFA.

Totuşi, la Congresul FIFA de la Vancouver din 30 aprilie, Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a declarat că "Iranul va participa cu siguranţă la Campionatul Mondial". Iranienii au fost singurii care nu au participat la Congres, tot din lipsa vizelor. Canada i-a anulat viza preşedintelui Federaţiei Iraniene pentru legături cu Corpul Gărzilor Revoluţionare.

Ar putea Italia să îi ia locul Iranului?

Încă de la finalul tuturor preliminariilor, care a fost aproape de startul conflictului din Orientul Mijlociu, a apărut ipoteza că Italia, eliminată de Bosnia la barajul european, ar putea înlocui Iranul la Cupa Mondială.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a transmis, pentru DC News, că "Regulamentul e făcut de Congresul FIFA. Dacă Infantino propune să meargă Italia în locul Iranului, aşa va fi. În SUA, comunitatea italiană e numeroasă, deci se umplu stadioanele dacă merge Italia".

Cu toate astea, Italia ar putea să refuze participarea. Pentru moment, Italia nu are selecţioner, după ce Gennaro Gattuso a demisionat.

Situaţia aduce aminte de EURO92

În 1992, a avut loc o situaţie similară. Calificată la Campionatul European, Iugoslavia a fost exclusă atunci de UEFA din cauza războiului. În locul lor a fost invitată la turneul final Danemarca, care ratase calificarea chiar în dauna Iugoslaviei. Mulţi dintre jucătorii danezi erau deja în vacanţă la acel moment, dar, cu toate acestea, danezii au făcut un turneu final memorabil şi au învins Germania în marea finală.

Dacă s-ar păstra situaţia de atunci, cu Danemarca invitată în locul Iugoslaviei, atunci locul Iranului ar putea fi luat de Uzbekistan, care a terminat pe locul 2 în preliminarii. Iran a avut 20 de puncte în grupa preliminară, în timp ce Uzbekistanul a avut 17.