DCNews Sport Echipele din Superliga care au primit licența de Europa pentru sezonul 2026-2027
Data publicării: 16:34 30 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

superliga licenta uefa frf craiova cluj europa Meci în Superliga României, între două formații calificate în play-off, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Ele se află printre cluburile care au primit licență UEFA pentru sezonul 2026-2027. Sursa foto: Agerpres

Federația Română de Fotbal a publicat lista echipelor din Superliga care au primit licența pentru participarea la competițiile UEFA, sezonul 2026 – 2027.

Următoarele cluburi au primit licență pentru participarea la competițiile masculine și feminine de Club UEFA, sezonul 2026 – 2027, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite în Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2025 sau în Regulamentul național de licențiere a cluburilor pentru participarea la competițiile feminine de club UEFA, ediția 2025 :

Licență UEFA competiții masculine

1. Craiova 1948 Club Sportiv SA

2. Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

3. Asociaţia Fotbal Club Botoşani

4. Asociaţia Futball Klub Csikszereda 

5. Asociaţia Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj

6. Fotbal Club Rapid 1923 SA

7. F.C.V. Farul Constanţa SA

8. SC Fotbal Club FCSB SA

9. SC Dinamo 1948 SA

 

Licență UEFA competiții feminine

1. F.C.V. Farul Constanţa SA

2. Asociaţia Futball Klub Csikszereda Miercurea Ciuc

3. Asociaţia Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj

FRF mai precizează, de asemenea, că hotărârile pentru acordarea licenței cluburilor a fost pronunțată de Comisie în data de 17 aprilie 2026. Conform RNCL&SF, ediția 2025 și RNLCCFCU, ediția 2025, acestea au putut face apel până la data de 21 aprilie 2026, iar Comisia de Apel a pronunțat hotărârile în data de 30 aprilie 2026.

