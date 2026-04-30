DCNews Politica Ponta, mesaj către Grindeanu înainte de a merge la Nicușor Dan: Te rog public!
Data actualizării: 14:30 30 Apr 2026 | Data publicării: 14:28 30 Apr 2026

EXCLUSIV Ponta, mesaj către Grindeanu înainte de a merge la Nicușor Dan: Te rog public!
Autor: Anca Murgoci

Grindeanu, la Nicușor Dan / agerpres Grindeanu, la Nicușor Dan / agerpres

Pe cine va propune PSD drept premier?

Victor Ponta a zis că Nicușor Dan ar trebui să țină cont de rezultatul parlamentar și să invite Partidul Social Democrat primul la consultări, în contextul în care social-democrații au cele mai multe voturi.

El a zis că liderul PSD ar trebui să meargă la consultări cu o propunere clară de guvernare și să își asume formarea unei majorități parlamentare.

„Domnul Nicușor Dan trebuie să spună: Cine are cele mai multe voturi în Parlament? PSD. Prin urmare, ei sunt primii la consultări după ce cade Guvernul. Domnule Grindeanu, ce propuneți?

Sper ca domnul Grindeanu să nu meargă acolo și să spună: „Am dat jos Guvernul Bolojan, dar nu avem nicio propunere”. Sper, din tot sufletul, și-l rog și în particular, și în public să aibă o propunere de premier.

Domnul Grindeanu trebuie să spună clar: „Noi suntem pe primul loc. Eu, ca lider de partid, cer mandatul și pot face o majoritate”.

Cu cine? „O să încerc cu PNL, iar dacă nu, cu AUR”. Important este să facă o majoritate funcțională care, spre deosebire de Guvernul trecut, să rămână în funcție până la alegeri. Dacă PSD nu poate, înțeleg că AUR va veni cu o propunere, cu Călin Georgescu. (...)

Eu cred că PSD ar trebui să meargă la consultări și să spună: „Încercăm să preluăm noi guvernarea””, a zis Victor Ponta la DC News.

EXCLUSIV Victor Ponta, după discuția cu un USR-ist: Ar trebui să mă duc la Cotroceni să conduc președinția în locul lui Nicușor Dan / video 

victor ponta
sorin grindeanu
premier
guvern
ilie bolojan
