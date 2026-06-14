Sorin Cîmpeanu, apel la calm în PNL, după desemnarea lui Veştea: Trebuie să luăm în considerare orice variantă. Când se ia o decizie în partid

Senatorul PNL Sorin Cîmpeanu a comentat nominalizarea de către preşedintele Nicuşor Dan a lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier.

"Încep prin a vă spune că eu nu mă simt membrul niciuneia dintre tabere (n.r. - cea pro Bolojan şi cea pro Veştea). In general, această polarizare nu cred că este benefică, însă pot să vă spun că o situaţie excepţională cere măsuri excepţionale. Sunt de acord că măsura aceasta a desemnării nu intră în tipare, dar nici situaţia în care ne găsim nu intră în tipare. Adrian Veştea este o persoană care este membru PNL de 30 de ani, este prim-vicepreşedinte, a fost secretar general, ministru al Dezvoltării, cunoaşte realitatea şi modul de construcţie al bugetelor de la firul ierbii.

Deci cred că o nominalizare din cadrul PNL care să continue obiectivele majore ale acestei ţări şi mă refer la parcursul pro-occidental, la finalizarea PNRR, la aderarea la OCDE, la programul SAFE, mă refer, ca om de educaţie, la susţinerea educaţiei. Deci sunt măsuri iniţiate de PNL cu premierul Ilie Bolojan care trebuie să continue", a transmis Sorin Cîmpeanu într-o intervenţie telefonică la România TV.

Citiţi şi: Ce şanse are Guvernul Veştea să treacă de Parlament. Calculele hârtiei şi care e rolul UDMR

"În ceea ce priveşte o eventuală excludere, nici măcar Ilie Bolojan nu a fost de acord, în BPN-ul de joi nu a fost de acord cu o excludere a priori. A spus că în situaţia în care se va primi vreo nominalizare pentru un membru PNL, ea trebuie discutată în partid. Acum câteva minute am primit o convocare pentru ziua de mâine, la ora 17.00, în care vom discuta aceste lucruri. E nevoie de mai mult calm şi concentrarea pe o soluţie care să ne scoată dintr-un blocaj. (...) Eu cred că trebuie să luăm în considerare orice variantă şi asta este o desemnare care este un atribut constituţional al preşedintelui iar odată ce am luat act de acest lucru cred că trebuie să aşteptăm şi să discutăm dintr-o perspectivă constructivă situaţia nou creată", a mai transmis Cîmpeanu.