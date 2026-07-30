Legea ANI explodează în Senat, după un amendament PSD ”pentru Fritz”

Sorin Grindeanu, președintele PSD (s) și Dominic Fritz, președintele USR (d). Sursa foto: Agerpres

Un amendament depus de PSD la Legea ANI a stârnit un scandal politic în Senat, după ce USR și PNL au acuzat că prevederea ar fi fost concepută special pentru a-i înceta mandatul primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Avocatul Toni Neacșu atrage atenția că efectele ar putea depăși cazul Fritz și ar putea afecta numeroși primari aflați în situații similare.

PSD, amendament cu dedicație la Legea ANI

PSD a propus un amendament la Legea ANI, în Parlament, prin care persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese, le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după caz. De asemenea, conform propunerii, persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, arată propunerea făcută de grupul PSD de la Senat.

Fritz: Dacă nu reușim să-i oprim, va apărea un precedent periculos

”Azi, PSD de mână cu AUR a introdus și votat la Comisia Juridica a Senatului, un articol în noua lege ANI cu dedicație pentru mine.

Articolul prevede că persoanele care au primit înainte de adoptarea legii decizie de conflict de interese administrativ își pierd mandatele în 30 de zile de la publicarea noii legi.

Este o prevedere vădit neconstituțională, pentru că o lege poate produce efecte doar pentru viitor. Nu poți inventa, după șase ani, o sancțiune nouă pentru fapte deja judecate definitiv. Asta ar trebui să îi îngrijoreze pe toți cei care cred în statul de drept și în democrație.

PSD, împreună cu AUR, riscă să blocheze legea și să pună din nou în pericol sute de milioane de euro din PNRR. Dacă PSD vrea cu adevărat ca România să nu piardă acești bani, soluția este simplă: să nu voteze o prevedere evident neconstituțională.

Următorul pas e că proiectul de lege cu acest amendament va ajunge la votul final al Senatului, azi, la ora 16:00. Dacă nu reușim să-i oprim, va apărea un precedent periculos pentru statul de drept, prin care majoritatea parlamentară PSD-AUR va modifica regulile pentru a elimina adversari politici” este reacția lui Dominic Fritz, președintele USR.

”Ăsta e un amendament pentru Fritz”

„Nu vreau sa politizez discuția. Riscul nu este să fie neconstituțională, ci să pierdem jalonul din PNRR. Vă rog, dacă aveți mandat, să renunțați la alineatul doi. Articolul 2 încalcă grav Constituția. Nu pot spune că sunt avocatul lui Fritz, dar ăsta e un amendament pentru Fritz. Cum putem convinge că nu a fost o lege pentru Fritz?”, a atenționat Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

Scandalul vine în contextul în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv, luna trecută, că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu Dominic Fritz, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese. Inspectorii ANI arătau că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei.

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Amendament cu dublu tăiș: De ce USR nu-și permite să întoarcă legea ANI

”După ce ieri aproape s-a comis o infracțiune de fals intelectual prin încercarea de introducere în Legea integrității a unui amendament nediscutat și inexistent care îi era dedicat punctual președintelui USR Dominic Fritz, astăzi în comisia juridică din Senat acesta a fost adoptat formal și prin vot.

Amendamentul este în mod vădit neconstituțional, pentru că aplică retroactiv sancțiunea încetării de drept a mandatelor aleșilor locali pentru situații rămase definitive anterior.

Pe langă asta, care e cea mai "mică" problemă, cei care au gândit acțiunea de ieri și amendamentul admis de astăzi nu au văzut consecințele, în dorința lor de a da o lege doar pentru o persoană.

Ca efect al lui, de exemplu, încetează de drept toate mandatele primarilor față de care s-a constatat definitiv conflictul de interese dar față de care prefecții nu au dispus încetarea mandatului, ci au aplicat sancțiunea reducerii indemnizației. Ceea ce s-a întâmplat în cvasi-majoritatea cazurilor, întrucât legea actuală este neclară și prevede în mod expres încetarea de drept a mandatului doar în cazul constatării incompatibilităţii nu și a conflictului de interese.

Toți primarii aflați încă în funcție, indiferent când li s-a constatat conflictul de interese, acum 2 ani sau 3 ani de exemplu, își pierd automat mandatul, chiar dacă deja au fost sancționați. Este absurd și este un efect pe care autorii amendamentului (PSD) nu l-au gândit. Majoritatea primarilor aflați în astfel de situație sunt chiar ai PSD și PNL.

Existența acestui amendament vulnerabilizează desigur și constituționalitatea întregii legi, dar rămâne de văzut dacă USR își va permite politic să voteze împotriva ei în Plen sau să o atace la CCR, punând astfel în pericol banii din PNRR” atenționează avocatul Toni Neacșu.