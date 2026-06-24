Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat de Camera Deputaților. Urmează votul final în Senat

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Camera Deputaților a adoptat o propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova.

Propunerea legislativă iniţiată de grupul parlamentar S.O.S. România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit, miercuri, de Camera Deputaţilor.

Proiectul a fost menţionat, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, de către preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero: "Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, Pl-x 305 din 2026, termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea legislativă se consideră adoptată".

Potrivit proiectului, "Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinţei C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice. Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova".

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Iniţiativa deschide cu adevărat calea negocierii

De asemenea, "Parlamentul României abilitează guvernul ţării să înceapă de urgenţă, imediat, negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova".

"După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autorităţile internaţionale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U, U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii", mai prevede proiectul.

"Iniţiativa subsemnaţilor deschide cu adevărat calea negocierii pentru aducerea la trupul patriei mamă a unor teritorii smulse samavolnic de bolşevici din trupul ţării, cu concursul marilor puteri. Niciodată nu am fost la masa tratativelor, ci mereu am suportat deciziile altora. În contextul actual, când deja se preconizează negocieri pentru refacerea unor mari teritorii din interese economice şi politice, România trebuie să îşi joace cartea inteligent, cu mult curaj şi aplomb, alături de marile puteri. (...) Această iniţiativă este una susţinută inclusiv de Congresul Statelor Unite ale Americii, care la data de 28 iunie 1991, a adoptat Rezoluţia Senatului 148. (...) Mai mult, în acest moment forţele majoritare politice din România şi majoritatea din Republica Moldova îşi doresc o astfel de unire. Ar trebui repetat acelaşi proces ca în 1918, dar şi Unirea Principatelor din 1859, astfel încât Parlamentul României să decidă unirea României cu Republica Moldova, ulterior Parlamentul Republicii Moldova să decidă unirea cu România", se arată, între altele, în expunerea de motive.

Proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor pe 14 aprilie, Senatul fiind forul decizional, potrivit Agerpres.

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