Revoluție în primării: Noua Lege a funcției publice a fost publicată. Cum se schimbă angajarea, promovarea și evaluarea funcționarilor

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Legea 165/2026, care modifică radical regulile din Codul administrativ, a fost publicată în Monitorul Oficial. Reforma schimbă recrutarea, evaluarea și promovarea funcționarilor publici și introduce reguli noi pentru personalul contractual din primării și consilii județene.

Legea 165/2026 pentru modificarea și completarea Codului administrativ a fost publicată, vineri, 7 august 2026, în Monitorul Oficial al României. Precizăm că noile modificări aduse Codului administrativ vizează schimbarea procedurilor de recrutare, evaluare și promovare a funcționarilor publici, inclusiv a celor din cadrul primăriilor și consiliilor județene.

Transparency International Romania, organizația care a contribuit la elaborarea legii, susține că adoptarea acesteia reprezintă o etapă importantă în valorificarea propunerilor de politici publice și de reglementare elaborate în cadrul Jalonului 418 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

"Aceste propuneri au urmărit modernizarea managementului resurselor umane din administrația publică, dezvoltarea carierei pe criterii de merit și competență, precum și consolidarea standardelor de integritate. Pachetul mai amplu de reformă elaborat în cadrul Jalonului 418 a inclus soluții privind extinderea carierei funcționarilor publici pe criterii meritocratice, mobilitatea și rotația în funcțiile sensibile, exercitarea pe bază de mandat a unor funcții publice de conducere, precum și apropierea regimului de integritate aplicabil personalului contractual de cel al funcționarilor publici", transmite Transparency International Romania într-un comunicat de presă.

Principalele modificări cuprinse în Legea reformei funcției publice

Organizația a subliniat și care sunt principalele modificări cuprinse în Legea reformei funcției publice. Astfel, printre acestea se numără:

extinderea parcursului profesional al funcționarilor publici de execuție, prin introducerea unor noi niveluri ale gradului profesional superior;

corelarea promovării cu performanța profesională, competențele generale și competențele specifice necesare ocupării postului;

clarificarea rolului, atribuțiilor și responsabilităților personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

introducerea unor obligații explicite privind respectarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese, păstrarea confidențialității, interdicția acceptării unor avantaje și utilizarea responsabilă a resurselor publice;

reglementarea mai clară a răspunderii administrative, disciplinare și civile a personalului contractual;

organizarea concursurilor, promovarea și evaluarea personalului contractual de specialitate pe baza competențelor și a performanțelor profesionale;

consolidarea atribuțiilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în domeniul elaborării politicilor publice, reglementării și monitorizării managementului personalului contractual.

Transparency International Romania: Noile prevederi contribuie la construirea unei administrații publice mai profesioniste

Transparency International Romania susține că reforma va reduce riscul de politizare, va preveni conflictele de interese și va crește calitatea serviciilor publice.

"Noile prevederi contribuie la construirea unei administrații publice mai profesioniste, în care evoluția în carieră să fie legată de competență și performanță, iar exercitarea atribuțiilor să fie însoțită de obligații clare de integritate și răspundere. Reforma oferă, totodată, premisele pentru reducerea riscurilor de politizare, prevenirea conflictelor de interese și creșterea calității serviciilor publice.

Adoptarea legii demonstrează că expertiza organizațiilor societății civile poate fi valorificată în elaborarea unor politici publice și reglementări cu impact direct asupra funcționării administrației. Transparency International Romania va continua să susțină implementarea efectivă a principiilor de meritocrație, integritate, transparență și responsabilitate în sectorul public.

Publicarea legii în Monitorul Oficial demonstrează că expertiza organizațiilor societății civile poate fi valorificată în elaborarea unor politici publice și reglementări cu impact direct asupra funcționării administrației. Transparency International Romania va continua să susțină implementarea efectivă a principiilor de meritocrație, integritate, transparență și responsabilitate în sectorul public.

Propunerile de politici publice și de reglementare au fost elaborate pentru Agenția Națională a Funcționarilor Publici în cadrul Jalonului 418 din PNRR, Componenta C14 "Bună guvernanță", Reforma 3 "Management performant al resurselor umane în sectorul public", de către o asociere de consultanți din care a făcut parte Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania", mai transmite organizația neguvernamentală.

Ce prevede concret reforma Codului administrativ

DC Bussines atrăgea atenția, acum o săptămână, după ce reforma Codului administrativ fusese adoptată de Senat, că noile reguli pentru recrutarea și promovarea funcționarilor pot influența investițiile primăriilor și fondurile europene.

Potrivit sursei citate, deși modificarea și completarea Codului administrativ privește în principal cariera personalului din sectorul public, efectele pot ajunge direct la investițiile locale, achizițiile publice și proiectele finanțate din fonduri europene.

Iată ce prevede concret reforma Codului administrativ: