Fost şef al Autorităţii Vamale Române, trimis în judecată Ce acuzații îi aduc procurorii lui Mihai Savin

Sursa: Agerpres / Mihai Savin

Fostul şef al Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar în care este acuzat de fals intelectual, au...

Fostul şef al Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar în care este acuzat de fals intelectual, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

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Potrivit unui comunicat transmis, luni, vineri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au finalizat cercetările. De asemenea, au dispus trimiterea în judecată a trei persoane, funcţionari publici în cadrul Autorităţii Vamale Române şi al Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, fiind sesizată Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals şi complicitate la uz de fals.

Procurorii notează că, în data de 24 martie, două dintre persoane, una având la data faptelor calitatea de preşedinte al Autorităţii Vamale Române, cu rang de secretar de stat, şi celălalt având calitatea de director executiv în cadrul Autorităţii Vamale Române - Direcţia Regională Vamală Galaţi, ar fi falsificat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, două înscrisuri oficiale.

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Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că preşedinte AVR la care se face referire în comunicat este Mihai Savin, numit în funcţie, în luna ianuarie, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, şi revocat la jumătatea lunii iunie după ce acesta a fost pus sub acuzare.

"În cuprinsul acestora au atestat, în mod nereal, cu prilejul întocmirii lor, existenţa unei aşa-zise situaţii operative, cu grad ridicat de risc, precum şi a unei misiuni fictive, ce ar fi fost realizată în data de 18.03.2026, în intervalul orar 15:00 - 21:00, în raza teritorială de competenţă, documente menite să justifice comiterea unor contravenţii, în cursul aceleiaşi zile, în condiţiile art. 61 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, de către cel de-al treilea inculpat, având calitatea de consilier în cadrul Autorităţii Vamale Române", acuză anchetatorii.

Apoi, spun procurorii, înscrisurile oficiale falsificate ar fi fost utilizate de către a treia persoană, în deplină cunoştinţă de cauză, în faţa Judecătoriei Slobozia, în vederea producerii unor consecinţe de ordin juridic, respectiv în vederea anulării sancţiunilor contravenţionale dispuse împotriva sa, conform procesului-verbal întocmit la data de 18.03.2026, de către poliţia rutieră.

"Faţă de împrejurarea că infracţiunile cercetate au fost comise cu prilejul/în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, prin actul de sesizare al instanţei s-a propus, în condiţiile legii, menţinerea măsurilor preventive ale controlului judiciar luate faţă de inculpaţi în cursul urmăririi penale, cu păstrarea interdicţiei exercitării funcţiilor publice în cadrul cărora s-a reţinut că au fost comise faptele imputate", conform comunicatului.

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De asemenea, Parchetul a propus instanţei de judecată desfiinţarea totală a înscrisurilor oficiale falsificate, reţinându-se că acestea sunt rezultatul infracţiunilor de fals pentru care sa dispus trimiterea în judecată.