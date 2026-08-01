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Explozie într-o cafenea din Moscova. Trei morți și 15 răniți / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 01 Aug 2026
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strada in moscova
Foto: Unsplash

O explozie a avut loc, sâmbătă seara, în capitala rusă Moscova.

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte 15 rănite sâmbătă într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunţat poliţia din capitala Rusiei, fără a specifica imediat cauza incidentului, relatează AFP.

"Conform informaţiilor pe care le deţinem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 (17:10 GMT) în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane şi rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate", a precizat poliţia din Moscova pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.

Potrivit mai multor postări de pe X este vorba de restaurantul Balzi Rossi din Piața Kudrinskaya din Moscova. 

În contextul războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat că atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective din interiorul Rusiei sunt prezentate de Occident ca o schimbare a dinamicii războiului.

Occidentul consideră atacurile ucrainene în profunzimea teritoriului Rusiei drept o victorie care va conduce la dezintegrarea Rusiei, dar ruşii nu vor accepta ultimatumuri întrucât nu şi-au pierdut demnitatea, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agenţia EFE.

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