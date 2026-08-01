Explozie într-o cafenea din Moscova. Trei morți și 15 răniți / video

Foto: Unsplash

O explozie a avut loc, sâmbătă seara, în capitala rusă Moscova.

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte 15 rănite sâmbătă într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunţat poliţia din capitala Rusiei, fără a specifica imediat cauza incidentului, relatează AFP.

"Conform informaţiilor pe care le deţinem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 (17:10 GMT) în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane şi rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate", a precizat poliţia din Moscova pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.

Potrivit mai multor postări de pe X este vorba de restaurantul Balzi Rossi din Piața Kudrinskaya din Moscova.

An explosion occurred at the Balzi Rossi restaurant on Kudrinskaya Square in Moscow.



According to preliminary reports, three people were killed and around half a dozen were injured.



The cause of the explosion is still unknown, although it is claimed that a general was… pic.twitter.com/790DmwJkvm — ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????△ ???????????????????????????????? (@TheDeadDistrict) August 1, 2026

În contextul războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat că atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective din interiorul Rusiei sunt prezentate de Occident ca o schimbare a dinamicii războiului.

Occidentul consideră atacurile ucrainene în profunzimea teritoriului Rusiei drept o victorie care va conduce la dezintegrarea Rusiei, dar ruşii nu vor accepta ultimatumuri întrucât nu şi-au pierdut demnitatea, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agenţia EFE.