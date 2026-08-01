Explozie într-o cafenea din Moscova. Trei morți și 15 răniți / video

O explozie a avut loc, sâmbătă seara, în capitala rusă Moscova.
Cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte 15 rănite sâmbătă într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunţat poliţia din capitala Rusiei, fără a specifica imediat cauza incidentului, relatează AFP.
"Conform informaţiilor pe care le deţinem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 (17:10 GMT) în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane şi rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate", a precizat poliţia din Moscova pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.
Potrivit mai multor postări de pe X este vorba de restaurantul Balzi Rossi din Piața Kudrinskaya din Moscova.
An explosion occurred at the Balzi Rossi restaurant on Kudrinskaya Square in Moscow.— ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????△ ???????????????????????????????? (@TheDeadDistrict) August 1, 2026
According to preliminary reports, three people were killed and around half a dozen were injured.
The cause of the explosion is still unknown, although it is claimed that a general was… pic.twitter.com/790DmwJkvm
În contextul războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat că atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective din interiorul Rusiei sunt prezentate de Occident ca o schimbare a dinamicii războiului.
Occidentul consideră atacurile ucrainene în profunzimea teritoriului Rusiei drept o victorie care va conduce la dezintegrarea Rusiei, dar ruşii nu vor accepta ultimatumuri întrucât nu şi-au pierdut demnitatea, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agenţia EFE.