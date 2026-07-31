”Este haos, este o invazie” în Spania. 50.000 de migranți dinspre Maroc au pătruns în Ceuta/ A fost trimisă Armata/ Franța și Italia, întăriri la graniță

50.000 de migranți au pătruns în Ceuta, Spania. Sursa Foto: Agerpres

Aproximativ 50.000 de migranți au intrat ilegal în exclava spaniolă Ceuta, provocând o criză fără precedent.

Cel puțin 19 migranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol Ceuta, după ce mii de persoane au trecut granița cu Marocul și au pătruns în micul teritoriu spaniol. Aceștia şi-au pierdut viaţa în timp ce încercau să ajungă înot pe teritoriul european, potrivit celor mai recente cifre oficiale comunicate vineri, după ce, în ultimele ore, au fost descoperite alte patru cadavre în zona de lângă graniţa oraşului Ceuta, situat în nordul Africii şi aparţinând Spaniei, transmite EFE.

Criza de la graniță a atins punctul culminant joi și în cursul nopții. Postul public de televiziune spaniol RTVE a difuzat imagini cu mașini incendiate pe partea marocană a graniței, în urma unor ciocniri semnalate.

Rachid Sbihi, care conduce o asociație locală a lucrătorilor reprezentând ofițerii Gărzii Civile, a calificat situația drept o „criză umanitară gravă”, afirmând că mii de migranți, inclusiv copii neînsoțiți, au fost lăsați să doarmă în parcuri și pe trotuare, în timp ce alții rătăceau fără țintă pe străzi.

„Oamenii continuă să intre. Întăririle care au sosit se ocupă doar de îngrijirea răniților și de alte eforturi umanitare. Este haos. Este o invazie”, a spus el.

Șeful guvernului regional din Ceuta a solicitat întăriri ale forțelor de ordine

Imaginile video difuzate joi arătau mulțimi de oameni, în principal marocani, care se deplasau pe diguri către drumurile locale. Deși majoritatea păreau a fi tineri, se aflau printre ei și familii cu femei și copii mici.

„Viva España!” (nr. "Trăiască Spania"), au strigat unii către un fotograf independent care lucra pentru Associated Press.

În noaptea de joi spre vineri, fotograful a văzut oameni adunați pe partea marocană a frontierei, încercând să treacă în Ceuta, dar și oameni care mergeau din Ceuta spre Maroc, încercând să se întoarcă.

Autoritățile marocane nu au făcut comentarii publice cu privire la aceste traversări, iar Ministerul de Interne al Marocului nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Spania este unul dintre principalele puncte de sosire în Europa pentru migranții care caută oportunități economice mai bune sau doresc să scape de violența din țările lor de origine.

Autoritățile din Ceuta au asociat anterior această creștere a numărului de migranți cu o hotărâre a Curții Supreme spaniole de la începutul acestei luni, care interzicea autorităților să-i întoarcă imediat pe migranții care sosesc pe mare fără o procedură legală corespunzătoare. Hotărârea nu se aplică migranților care intră în Spania pe cale terestră, inclusiv celor care trec peste gardul de frontieră.

Juan Jesús Vivas, șeful guvernului regional din Ceuta, a solicitat guvernului național să declare starea de urgență pe motive de securitate națională, cerând suplimentarea efectivelor de poliție și desfășurarea armatei la frontieră „pentru a garanta inviolabilitatea frontierei și siguranța cetățenilor”, conform NBC News.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a deplasat în Ceuta

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez se deplasează vineri dimineaţă în exclava spaniolă Ceuta, după afluxul a mii de persoane din Maroc în ultimele zile, relatează AFP.

Pedro Sanchez se va întâlni cu forţele de ordine de la frontieră, apoi cu autorităţile regionale, însoţit de ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska, a precizat preşedinţia guvernului într-un comunicat.

Ministerul spaniol de Interne a anunţat vineri că, potrivit estimărilor sale, circa 50.000 de migranţi au intrat ilegal în Ceuta în ultimele 24 de ore, atât pe mare, cât şi pe uscat, dinspre Maroc, potrivit Reuters şi AFP.

În mai 2021, peste 10.000 de migranţi au ajuns în Ceuta din Marocul vecin în decurs de două zile, în urma relaxării controalelor de către Rabat, pe fondul crizei dintre cele două ţări privind primirea în Spania, pentru tratament medical, a liderului separatiştilor sahrawi din Frontul Polisario.

Criza diplomatică s-a încheiat în 2022, când Spania şi-a exprimat sprijinul pentru planul Marocului privind Sahara Occidentală, teritoriu controlat în mare parte de Rabat şi disputat de acesta cu separatiştii din Frontul Polisario, susţinuţi de Algeria. Această schimbare de poziţie a provocat tensiuni diplomatice între Madrid şi Alger.

Guvernul spaniol a anunţat că soldaţi vor fi desfăşuraţi pentru a garanta securitatea în acest teritoriu situat pe coasta de nord a Africii.

Marocul şi Spania vor pune în aplicare "măsuri pentru transferarea" în Maroc, "de îndată ce va fi posibil, a tuturor persoanelor care au intrat ilegal în Ceuta", a declarat joi ministrul spaniol de interne, conform Agerpres.

Franţa consolidează controalele la frontiera cu Spania

Ministrul de interne francez, Laurent Nunez, a declarat vineri că vor fi consolidate controalele la frontiera cu Spania şi că este în contact cu guvernul spaniol în legătură cu criza sosirii masive de migranţi din Maroc în oraşul spaniol Ceuta din Africa de Nord, informează EFE.

"Având în vedere situaţia observată în exclava Ceuta, am dat aseară (joi seară - n.r.) instrucţiuni pentru a consolida fără întârziere controalele la frontiera spaniolă. În plus, am activat Forţa de Intervenţie Rapidă la Frontieră pentru a efectua verificări amănunţite", a declarat Nunez pe contul său de X.

Anterior, într-un interviu la postul de radio RTL, ministrul a anunţat că l-a contactat deja pe omologul său spaniol joi şi că intenţiona să discute din nou cu acesta vineri despre evoluţia sosirilor masive de migranţi în Ceuta care încearcă să intre ilegal în Spania.

Întrebat despre reacţia guvernului italian, care a cerut joi închiderea spaţiului Schengen cu Spania, Nunez a adoptat un ton moderat şi a menţionat că există controale la frontieră şi chiar au fost consolidate în ultimele luni, cu o forţă mobilă staţionată permanent acolo.

"Desigur, se vor lua măsuri dacă există mişcări către teritoriul naţional şi, în orice caz, controlul la frontieră va fi consolidat", a afirmat el, potrivit Agerpres.

Italia vrea închiderea spaţiului Schengen pentru Spania

Italia a anunţat joi că vrea închiderea spaţiului Schengen pentru Spania după ce mii de migranţi au intrat ilegal în exclava spaniolă Ceuta venind din Maroc, un plan imediat condamnat de Madrid, relatează AFP.

"Suntem pe cale de a reuni forurile competente şi, la finalul acestor reuniuni, suntem gata să acţionăm, inclusiv prin măsuri excepţionale (...), precum suspendarea spaţiului Schengen cu Spania", a postat pe platforma X şefa guvernului de extremă dreaptă Giorgia Meloni, denunţând "ameninţarea" imigraţiei clandestine.

"Italia nu va rămâne cu braţele încrucişate", a afirmat ea pe X, fără a preciza cum ar fi aplicată o asemenea măsură.

Ministrul afacerilor externe spaniol, José Luis Albares, a denunţat "demagogia" Romei, anunţând convocarea vineri a ambasadorului Italiei la Madrid în semn de protest.

Vicepremierul şi şeful diplomaţiei italiene Antonio Tajani s-a declarat "favorabil" joi închiderii pentru Spania a spaţiului european de liberă circulaţie.

"Imaginile care vin din Ceuta demonstrează cum alegerea guvernului de la Madrid de a da cetăţenie spaniolă, deci europeană, unui număr de peste 500.000 de imigranţi ilegali, este profund eronată şi încurajează traficul de fiinţe umane", a apreciat Tajani, membru al partidului Forza Italia (dreapta conservatoare), aliat cu formaţiunea Giorgiei Meloni Fratelli D'Italia.

Matteo Salvini, de asemenea vicepremier italian şi şef al Ligii (extremă dreaptă), a cerut pe platforma "suspendarea Schengen" şi "apărarea frontierelor" Europei.

Sute de persoane se îndreptau joi seară din nordul Marocului spre exclava spaniolă Ceuta, unde au intrat deja mai multe mii de migranţi în ultimele zile, dintre care nouă au murit încerând să ajungă înot, relatează AFP într-un reportaj de la faţa locului.

La circa 15 km de Fnideq, localitatea marocană învecinată cu Ceuta, drumul era plin de autovehicule care transportau tineri, între care şi minori, care se îndreptau spre oraşul spaniol, a constatat un corespondent al AFP. Alte grupuri mergeau pur şi simplu pe stradă, urmând drumuri secundare pentru a evita barajele jandarmeriei.

Unul dintre ei a explicat că a venit după ce a auzit că "frontiera a fost deschisă la postul de trecere Bab Sebta".

Este cel mai mare aflux de migranţi din 2021, când peste 10.000 de persoane au traversat frontiera în două zile pentru a ajunge în acest mic teritoriu de 18,5 kmp.

Guvernul spaniol a anunţat că soldaţii vor fi desfăşuraţi pentru a garanta securitatea pe acest teritoriu de pe coasta de nord a Africii. Numărul lor nu a fost precizat, dar Garda civilă va fi întărită prin trimiterea a 70 de agenţi, care se vor adăuga celor 80 deja prezenţi la faţa locului, şi vor fi trimise echipe de scafandri şi nave ale Gărzii de coastă, notează Agerpres.

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Casa Albă foloseşte imaginile cu migranţii pentru a-şi apăra politica

Doi înalţi responsabili ai Casei Albe au profitat joi de imaginile cu trecerea a sute de migranţi din Maroc în exclava spaniolă Ceuta pentru a apăra politica lui Donald Trump privind imigraţia şi a alerta asupra unei eventuale reveniri la putere a democraţilor, relatează AFP.

"Democraţii au făcut acest lucru Americii în fiecare zi în cei patru ani sub (preşedintele american Joe) Biden şi o vor face din nou imediat, dar la o scară infinit mai mare, dacă vor obţine măcar o fărâmă de putere naţională", a postat pe X Stephen Miller, consilier apropiat al preşedintelui american.

"Casa voastră va fi distrusă şi jefuită de invadatori şi democraţii se vor bucura", a adăugat acest obişnuit al tacticilor de supralicitare a pericolului migraţiei, comentând imaginile cu o mulţime agitată în faţa barierelor din Ceuta.

"Iată ce se întâmpla în timpul lui Biden. Din fericire, preşedintele (Donald) Trump a fost ales pentru ca nimic din toate acestea să nu se mai poată întâmpla sub autoritatea sa", a postat pe X şi directorul de comunicaţii al Casei Albe, Steven Cheung.

Şi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Ana Kelly, a comentat situaţia din Ceuta. "Preşedintele Trump a avertizat de mult timp Europa cu privire la consecinţele continuării implementării politicilor globaliste de extremă stânga, cum ar fi facilitarea migraţiei în masă. Spania şi alte ţări care au adoptat această filosofie distructivă ar trebui să remedieze imediat acest lucru, căci în caz contrar riscă să dispară", a declarat Kelly pentru EFE.

Republicanii lui Donald Trump sunt în campanie pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului prevăzute să aibă loc în noiembrie, un scrutin mereu dificil pentru partidul la putere, conform Agerpres.

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Spain to despatch soldiers to Ceuta to ensure security after hundreds of migrants entered the north African exclave from Morocco and hundreds more are heading therehttps://t.co/HqglYV4lJM pic.twitter.com/jQoRNRNUfE — AFP News Agency (@AFP) July 31, 2026

The INVASION of Spain is unfolding right before our eyes ????????????



Prime Minister Pedro Sanchez's government policies are actively encouraging massive waves of migration from Africa into Spain.



The Spanish territory of Ceuta - an enclave bordering Morocco near the Strait of… pic.twitter.com/w8i0JR04yR — Predictivemoney (@Predictivemoney) July 30, 2026

????????????????‼️???? Thousands of Moroccans who invaded Spanish Ceuta rioted during the night!



They went to Spain for a better life and less than 24 hours later put on masks and started setting fires, throwing rocks and destroying stuff. A good start… https://t.co/c0nxb85bzu pic.twitter.com/wDbkECLPsy — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 31, 2026