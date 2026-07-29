Incendiu de vegetație scăpat de sub control în Creta: Doi pompieri au murit în timpul intervenției

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Grecia se confruntă cu un val de incendii de vegetație alimentate de temperaturile ridicate și vânturile puternice, care afectează mai multe regiuni ale țării.

Doi pompieri şi-au pierdut vieţile miercuri în timp ce încercau să stingă un incendiu de vegetaţie pe insula greacă Creta, anunţat serviciul naţional al pompierilor eleni, într-o perioadă în care mai multe focare se propagă în întreaga ţară în contextul vânturilor violente, transmite AFP.

"Doi pompieri au murit în timp ce îşi exercitau meseria", a declarat Yiannis Artopios, purtător de cuvânt adjunct al serviciului de pompieri din Grecia.

Ei au fost cuprinşi de flăcări în interiorul camionului lor, la poalele unui munte în apropiere de oraşul Rethymnon, în vestul ţării, potrivit postului public de televiziune ERT.

"Incendiul este scăpat de sub control", a declarat pentru acelaşi post Sifis Vavourakis, un oficial municipal local, precizând că frontul incendiului s-a extins pe mai mult de 15 kilometri.

Aproximativ 110 pompieri, 27 de camioane cu apă şi patru avioane au ajuns la faţa locului, potrivit serviciului de combatere a incendiilor.

Alimentate de vânturi care ating viteza de 74 km/h, alte incendii fac ravagii pe insulele Paros şi Lesbos, precum şi în regiunile Messinia şi Laconia din Peninsula Peloponez, potrivit Agerpres.

Potrivit autorităţilor locale, un incendiu de vegetație afectează insula Paros, unde mai multe sate au fost evacuate, iar locuitorii au fost îndrumați către plajele din apropiere. Zeci de pompieri, sprijiniți de echipe din insulele vecine și de pe continent, intervin pentru stingerea flăcărilor, alimentate de temperaturile ridicate, vegetația uscată și vânturile puternice. În paralel, autoritățile au emis avertizări privind riscul ridicat de incendii în mai multe regiuni ale Greciei.

VEZI ȘI: MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care se află sau urmează să călătorească în Grecia că autoritățile elene au emis un avertisment de risc ridicat de incendii de vegetație, începând de joi, din cauza temperaturilor foarte ridicate.

Sunt vizate mai multe regiuni, inclusiv Attica, Peloponezul, Grecia Centrală, insulele din Marea Egee, Cicladele și Creta. Pe insula Paros, incendiile izbucnite marți au fost ținute sub control, însă autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea strictă a instrucțiunilor și eventualelor ordine de evacuare transmise prin sistemul 112.

MAE le recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile oficiale privind evoluția incendiilor și să apeleze serviciile consulare sau numerele de urgență ale Ambasadei României la Atena și Consulatului General din Salonic, dacă au nevoie de asistență. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să consulte platforma "Călătorește informat" înainte și în timpul deplasării.

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