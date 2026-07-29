MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia

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Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că, pe fondul temperaturilor ridicate care se vor înregistra începând de joi, Ministerul Protecţiei Civile şi al Crizelor Climatice elen a emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru regiunile Attica, Peloponez (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia, insula Kythira), Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida, Phocis, insula Evia, insula Skyros), insulele din Egeea de Nord (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), insulele Ciclade şi insula Creta.

În prezent, în insula Paros pompierii au reuşit să limiteze propagarea flăcărilor pentru incendiile izbucnite în cursul zilei de marţi. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să manifeste însă prudenţă sporită, să evite zonele afectate şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile şi recomandările autorităţilor elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112.

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Recomandări pentru cetățenii români

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte pagina de internet a Ministerului Protecţiei Civile şi Crizelor Climatice elen, care conţine informaţii oficiale despre evoluţiile incendiilor, inclusiv o hartă a acestora, precum şi un ghid de autoprotecţie în caz de incendiu: civilprotection.gov.gr/xartis.

Totodată, în caz de incendiu, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe imediat Serviciul de Pompieri, la numărul 199.

MAE reaminteşte că românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet www.mae.ro, atena.mae.ro şi salonic.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (disponibilă gratuit în "App Store" şi "Google Play"), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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Insula Paros, afectată de incendiile de vegetaţie

Pompierii se luptă cu un incendiu de vegetaţie scăpat de sub control pe insula grecească Paros din Marea Egee, mai multe comunităţi fiind forţate să se evacueze din cauza extinderii flăcărilor, informează miercuri DPA, citată de Agerpres.

Rezidenţii au fost sfătuiţi de serviciile de urgenţă să se îndrepte către plajele din apropiere, potrivit presei locale. Nu există informaţii privind victime sau locuinţe distruse.

Zeci de pompieri au fost mobilizaţi pe Insulele Ciclade începând de marţi, efective suplimentare fiind solicitate din insulele învecinate Naxos şi Syros, precum şi de pe continent.

Localitatea Agkairia se confruntă cu un risc deosebit, au relatat publicaţiile Proto Thema şi Kathimerini.

Aeronavele bombardiere cu apa şi elicopterele şi-au suspendat operaţiunile pe perioada nopţii, reluându-şi zborurile la prime ore ale dimineţii.

Incendiul a fost alimentat de căldura toridă a verii şi de vegetaţia uscată. Vânturile puternice, care îngreunează eforturile de combatere a incendiului, urmează să se intensifice miercuri, potrivit prognozelor.

Grecia a fost scutită în mare parte de valuri de caniculă anul acesta. În ultimii ani însă, perioadele prelungite de caniculă extremă, secetă şi vânturi puternice au creat condiţiile ideale pentru producerea unor incendii de vegetaţie severe.

Grecia şi-a extins capabilităţile pentru lupta cu incendiile în urma focarelor devastatoare din anii anteriori. Departamentul de pompieri deţine acum 85 de aeronave de luptă cu incendiile operate de stat şi 18.000 angajaţi permanenţi şi sezonieri.

Peste 100 de baze de drone instalate în zone cu risc crescut sunt de asemenea folosite pentru a detecta incendiile cât de timpuriu posibil, iar patru sateliţi proiectaţi special pentru lupta contra incendiilor au fost lansaţi pentru a monitoriza regiunile extrem de aride.

Mai multe regiuni de pe teritoriul Greciei sunt vizate în prezent de un risc ridicat de incendii de vegetaţie. Totodată, pompierii au fost mobilizaţi şi la incendiile produse în regiune nord-estică Evros, a mai relatat Kathimerini.

O avertizare de nivel doi era în vigoare în Creta şi în insulele Lesbos, Chios, Samos, Ikaria şi Psara. O avertizare de nivel trei vizează regiunea Atena şi nord-estul Peloponezului.