Un român e la doilea mandat de primar în Germania. Cum câștigă Octavian Ursu încrederea oamenilor

Octavian Ursu, primarul orașului german Görlitz

Octavian Ursu, primarul orașului german Görlitz, este invitat în emisiunea "Români care schimbă comunități". Ediția din această săptămână este moderată de Gabriel Nuță-Stoica și va fi difuzată joi, 30 iulie, începând cu ora 11.00.

În ediția de joi, 30 iulie, a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, Gabriel Nuță-Stoica îl are ca invitat pe Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz, unul dintre cele mai cunoscute exemple de români care au reușit să câștige încrederea unei comunități din străinătate prin implicare și profesionalism.

Discutăm despre plecarea din România, alegerea în funcția de primar, despre provocările întâmpinate într-o societate diferită și despre modul în care a reușit să demonstreze că încrederea se câștigă prin fapte, nu prin origine. Vorbim și despre relația dintre cetățeni și administrația locală din Germania, despre ce înseamnă un leadership autentic și despre lecțiile pe care România le poate învăța din modelul administrației germane.

Pornind de la propria experiență, Octavian Ursu oferă și un adevărat ghid pentru românii din diaspora: ce ar trebui să facă în primii ani într-o țară nouă, cum se pot implica în viața comunității, cum își pot construi credibilitatea în fața autorităților și care sunt pașii pentru cei care își doresc, într-o zi, să ocupe o funcție publică în țara în care trăiesc.

Discutăm, de asemenea, despre comunitatea românească din Germania, despre imaginea românilor în ultimii 20 de ani, despre patriotism, identitate și responsabilitatea pe care fiecare român o are în construirea unei imagini pozitive a României peste hotare.

Acest episod face parte din proiectul „Românii care schimbă comunități”. Seria aduce în prim-plan români din diaspora care, prin implicare civică și responsabilitate, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și oferă exemple concrete de bune practici pentru alți români.

Emisiunea se difuzează joi, 30 iulie, pe canalele ȘtiriDiaspora, DCNews și DCNews TV, precum și în interiorul acestei știri.