Greşelile care îi costă scump pe românii din Germania. Lecția nemților despre bani: Formula „fericirii financiare”

"2000 de euro pot fi și mult și puțin. Lucrul ăsta este relativ în funcție de viața pe care vrei să o ai, de standardul la care vrei să trăiești și de ceea ce îți permiți să faci. Nu ne putem ascunde de faptul că și în Germania prețurile au crescut foarte mult, că inflația influențează absolut orice venit, că nu au existat creșteri foarte mari de salarii care să ajungă la același nivel cu deprecierea economică creată de tot contextul în care noi trăim în zilele acestea. Însă aș putea să spun un lucru.

Lecția germană despre bani: Formula „fericirii financiare”

Noi, la întâlnirile cu clienții, respectăm o regulă care în Germania este foarte cunoscută, copiii o învață și în școli. O fetiță de 13 ani, ea de prin clasa a 3-a, a 4-a deja vorbea despre cât de important este să economisim din tot ceea ce avem, pentru că învățase la școală. Această formulă nu am inventat-o eu, ci e o formulă. Nemții o denumesc „diformensum financiel engloc”, adică formula prin care tu ești fericit cu banii. Adică să nu mai fi supărat că nu ai bani, să nu mai fi supărat că ai lucrat pentru bani, ci să lucrezi cu banii atât de atent încât să-ți atingi toate scopurile. Și e ca la semafor: există cheltuieli oriunde, nu doar în Germania, care sunt absolut obligatorii și care nu țin cont de nimic.

Adică, de exemplu, la semafor, când se pune culoarea roșie, chiar dacă eu mă grăbesc să ajung la podcast-ul cu tine, eu trebuie să aștept să se facă verde. Exact la fel este și în relația cu banii. La cheltuielile pe partea aceea cu roșu sunt toate legate de locuință: fie că e chirie, fie că e credit imobiliar. Acolo nu te întreabă nici proprietarul, nici banca ce ai făcut luna asta, ai câștigat salariul întreg, l-ai câștigat pe jumătate, hai să vedem cum plătești. Acolo tu trebuie să plătești indiferent cum te-ai descurcat. Sunt cheltuieli obligatorii și ideal este ca 30%, sau să spunem în orașele mari, cum ar fi München, Hamburg, Frankfurt și așa mai departe, unde chiriile sunt mai scumpe, maxim 40% din veniturile nete pe o familie să meargă în această direcție, dar nu mai mult de atât.

Standardul de viață vs. venituri: Când trebuie să schimbi ceva

Dacă tu locuiești într-o vilă, dar standardul tău de viață e foarte ridicat, iar veniturile tale nu sunt conform standardului pe care tu vrei să-l ai, fie schimbi locuința, fie faci ceva să câștigi mai mult, pentru că pe termen lung n-ai cum să rămâi acolo unde ești. Adică ori faci ceva cu veniturile, ori scazi cheltuielile, e foarte simplu.

Apoi, la partea de galben, după cum vedeți și în această fotografie, e ca la semafor: dacă vii în viteză, e posibil să nu te mai oprești, că e ok, treci și gata. Dar dacă ai venit și ai avut timp să pui frână și aștepți să se facă roșu, așa e și cu cheltuielile acestea. Sunt toate cheltuielile de consum.

Cum își risipesc românii banii: Concedii, nunți, hobby-uri

Concedii, acolo unde românii din Germania, de exemplu, investesc foarte mult pentru că ei trebuie să meargă și în România, și mai merg și la vreo nuntă, și când merg în România costă foarte mult acel concediu, și apoi vor și un concediu-concediu normal într-o altă țară mai exotică, și toate acestea costă.

La consum intră și mâncare, și haine, și hobby-uri, și tot ce ține de consumul efectiv. Ei, aici, ca și la semafor, mai putem corecta. Pentru că dacă tu știi că vrei în trei ani să-ți cumperi o casă, nu mai faci trei concedii pe an. Poate faci două concedii pe an. Sau poate hobby-urile astea ale tale, care pot fi foarte costisitoare, mai reduci din ele sau din fumat, sau din haine, sau din orice. Noi avem o listă. Deci noi lucrăm pe grafice clare. Clienții își autim partenerul cu partenera și completează acele liste, ca noi, la final, să știm: are rost, adică înțeleg ce înseamnă Consilie Refinanciară și la ce îi ajută, sau nu îi ajută la nimic.

Iar a treia componentă este cea verde. Pentru că nemții spun că dacă la verde tu respecți tot 30%, la fel ca și la roșu și la galben, orice plan ai avea, că vrei să faci înconjurul lumii într-un concediu de vis, că vrei să-ți cumperi casă, cum își doresc mulți români, că vrei să studieze copiii tăi nu știu unde și costă foarte mult acele studii, mai devreme sau mai târziu eu voi ajunge la podcast-ul tău dacă sunt la semafor și am verde. Și exact la fel e și în relația cu banii.

Începe cu 10%, crește gradual: Educația financiară reală

Dacă tu reușești să pui nu 30% de la început, că ăsta e idealul, dar pune 20%. Începe cu 10% dacă până acum nu ai pus deloc și crește progresiv până ajungi la 20 și apoi până la 25, pentru că e vorba de o educație, autoeducare, și e greu să începi de la început cu niște reguli stricte. Și pur și simplu, dacă tu ai într-un capital niște bani, peste trei ani, dacă îi vrei să-i folosești pentru a-ți cumpăra o casă, acea casă e în condiții extraordinar de bune.

Dacă tu peste trei ani te trezești că n-ai niciun ban pus deoparte, dar ți-ai dorit să-ți cumperi o casă, e posibil să o cumperi, dar o cumperi în niște condiții pe care o poți plăti poate cu 50, 60, 100 de mii de euro mai mult doar pentru faptul că nu ai luat în calcul o regulă foarte simplă. Iar diferența de 10%, pentru că nemții sunt foarte îndreptați spre protecție, clar se duce pe tot ceea ce ține de protecție.

De ce ultimii 10% sunt esențiali: Protecția care te salvează

Pentru că ei spun că acei 10% sunt îngerul păzitor al tuturor acestor componente. Adică tu, dacă nu ai o asigurare de sănătate privată sau o asigurare a meseriei, care este ca un casco pentru oameni în Germania, și lucrezi, și lucrezi, până într-o zi când îți pierzi, ești incapabil de a mai munci dintr-un accident, dintr-o problemă medicală, burnout, orice, degeaba ai în acei 30% verde o sumă foarte mare de bani. Pentru că banii ăia, după câteva luni, o să înceapă să se ducă încet-încet, și dintr-un sac fără fund, de unde tot iei, dar nu mai pui, la un moment dat se termină.

Și asta e formula, să spunem așa, a fericirii în relația cu banii. Și oricine își poate face acest calcul și acasă, fără să trebuiască să dețină informații academice sau să fi făcut studii în domeniul acesta, ci pur și simplu să fie interesat să știe pe ce i se duc banii", a explicat Mariana Daina este consultant financiar acreditat.