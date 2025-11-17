€ 5.0844
Licitație cu documente din perioada Holocaustului, anulată în Germania după un val de critici
Data publicării: 10:01 17 Noi 2025

Licitație cu documente din perioada Holocaustului, anulată în Germania după un val de critici
Autor: Iulia Horovei

auschwitz birkenau Imagine din lagarul Auschwitz II - Birkenau. Sursa foto: Agerpres
 

O licitație care urma să vândă artefacte aparținând prizonierilor din lagărele naziste a fost anulată în Germania, după un val de indignare publică.

O licitație planificată în Germania, care urma să includă artefacte aparținând prizonierilor din lagărele de concentrare naziste, a fost anulată după un val de indignare publică, a declarat viceprim-ministrul Poloniei, potrivit BBC.

Licitație anulată în Germania, după un val de indignare

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, i-a mulțumit duminică omologului său german, Johann Wadephul, pentru că au căzut de acord că „un astfel de scandal trebuie prevenit”.

Un grup de supraviețuitori ai Holocaustului și mai mulți politicieni solicitaseră anterior casei de licitații germane Felzmann să anuleze vânzarea din Neuss, programată pentru luni, potrivit rapoartelor.

Printre cele peste 600 de obiecte scoase la licitație se aflau o scrisoare a unui prizonier de la Auschwitz și un diagnostic medical referitor la sterilizarea forțată a unui prizonier din lagărul Dachau, relatează presa germană.

„Respectul față de victime cere demnitatea tăcerii, nu agitația comerțului”, a scris Sikorski pe X.

Potrivit rapoartelor, listarea licitației de pe site-ul Auktionshaus Felzmann a fost eliminată până la mijlocul după-amiezii de duminică. 

Citește și: De ce tulburare genetică suferea Hitler: Rezultatul celei mai noi analize ADN

Reacții și apeluri la respectarea memoriei victimelor Holocaustului

„Documentele sau rapoartele experților realizate de naziști, care au fost oferite la licitație, nu sunt destinate colecțiilor private”, a declarat Wolfram Weimer, ministru german de stat pentru Cultură, pentru agenția germană de presă DPA. El a adăugat că trebuie luate măsuri pentru a preveni astfel de licitații în viitor.

„Pentru victimele persecuției naziste și supraviețuitorii Holocaustului, această licitație este o întreprindere cinică și rușinoasă, care îi lasă indignați și fără cuvinte”, a spus Christoph Heubner, vicepreședinte executiv al Comitetului Internațional Auschwitz (IAC).

Ministrul polonez al Culturii, Marta Cieńkowska, a declarat că ministerul său va investiga proveniența artefactelor pentru a determina dacă unele dintre ele ar trebui returnate Poloniei.

Auschwitz a fost centrul campaniei naziste de exterminare a populației evreiești din Europa, aproape un milion dintre cei decedați la acest lagăr fiind evrei. Printre ceilalți decedați s-au numărat polonezi, romi și prizonieri de război ruși.

Multe dintre artefactele care urmau să fie scoase la licitație proveneau din lagărele Buchenwald și Auschwitz.

Heubner, din cadrul IAC, a subliniat că aceste obiecte „aparțin familiilor victimelor”. „Ele ar trebui expuse în muzee sau expoziții memoriale și nu degradate la simple mărfuri”, a adăugat el.

Citește și: „Suntem mai aproape ca niciodată de un holocaust nuclear” - Avertismentul cutremurător al șefei spionajului american

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

