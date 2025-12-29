Casa Albă și Kremlin spun că discuțiile sunt „pozitive” între Trump și Putin

Purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt, a transmis pe rețelele sociale că dialogul dintre cei doi lideri a fost „pozitiv”.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunțase că Trump și Putin urmează să aibă o nouă discuție telefonică „într-un viitor foarte apropiat”, după conversația purtată recent.

Trump vorbește despre discuții „productive”

Donald Trump a descris schimbul de opinii drept „productiv” și a precizat că îl va informa pe președintele rus după întâlnirea pe care a avut-o aseară, în Florida, cu Volodimir Zelenski.