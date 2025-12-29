€ 5.0920
Casa Albă și Kremlin spun că discuțiile sunt „pozitive" între Trump și Putin
Data actualizării: 21:05 29 Dec 2025 | Data publicării: 21:02 29 Dec 2025

Casa Albă și Kremlin spun că discuțiile sunt „pozitive” între Trump și Putin
Autor: Dana Mihai

Donald Trump și Vladimir Putin Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Casa Albă a spus că Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică, potrivit Sky News.

Purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt, a transmis pe rețelele sociale că dialogul dintre cei doi lideri a fost „pozitiv”.

Citește și: Lavrov susține că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin. Ce spune Kievul

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunțase că Trump și Putin urmează să aibă o nouă discuție telefonică „într-un viitor foarte apropiat”, după conversația purtată recent.

Trump vorbește despre discuții „productive”

Donald Trump a descris schimbul de opinii drept „productiv” și a precizat că îl va informa pe președintele rus după întâlnirea pe care a avut-o aseară, în Florida, cu Volodimir Zelenski.

casa alba
kremlin
discutii trump si putin
