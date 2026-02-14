€ 5.0943
UE, avertizată privind securitatea alimentară: Rusia vede grâul ca pe un al doilea petrol
Data publicării: 18:50 14 Feb 2026

UE, avertizată privind securitatea alimentară: Rusia vede grâul ca pe un al doilea petrol
Autor: Mihai Ciobanu

ue-si-parlamentul-european-negociaza-prelungirea-exceptiilor-vamale-si-importul-de-cereale-din-ucraina_56715000 FOTO: Freepik @grmarc

Europa trebuie să trateze securitatea alimentară ca pe o chestiune strategică, în contextul în care lanțurile de aprovizionare pot fi transformate în arme geopolitice, a avertizat comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, la Conferința de Securitate de la Munchen.

Europa trebuie să rămână atentă la riscul ca lanțurile de aprovizionare cu alimente să fie folosite ca instrument de presiune, a avertizat sâmbătă comisarul european pentru agricultură. Oficialul a subliniat că o dependență excesivă de producția alimentară din afara blocului comunitar poate expune Uniunea Europeană la vulnerabilități, potrivit AFP.

"Nu putem construi un continent cu stomacul gol, nici să câştigăm un război cu stomacul gol", a declarat Christophe Hansen la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

"Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol. Şi nu sunt eu cel care spune asta. Sunt ei cei care o spun şi se folosesc masiv de asta. Cred deci că trebuie să lucrăm asupra dependenţelor noastre, pentru că dependenţele sunt vulnerabilităţi", a subliniat el.

Avertisment privind dependenţa Europei de importuri

Comisarul european a reamintit că dacă o ţară depinde de importuri alimentare care provin din Rusia, "asta este periculos".

Hansen şi-a exprimat îngrijorarea că Uniunea Europeană a fost puternic dependentă de importurile de fertilizatori din Rusia şi Belarus, ceea ce a plasat blocul comunitar "într-o situaţie foarte periculoasă".

"Nu vreau să ne îndreptăm spre aceleaşi dependenţe în materie de producţie alimentară", a adăugat el. "Trebuie să examinăm impactul mondial al utilizării produselor alimentare ca armă de război", a pledat comisarul european pentru agricultură.

"Trebuie să recunoaştem că asta face parte dintr-un război hibrid pe care l-am neglijat adesea pentru că era mai practic, dar în aceste vremuri critice trebuie să trecem la nivelul superior. Dacă se vorbeşte de securitate fără a se vorbi de alimentaţie, nu se acoperă decât jumătate din câmpul de luptă", a avertizat el.

ue
rusia
securitate alimentara
