Escrocheria „loverboy” face noi victime: Șefa unei agenții de turism, acuzată că a deturnat 100.000 de euro de la clienți pentru „iubitul” cunoscut online

Este vorba despre managera unei agenții de turism din Spania, care a căzut în plasa metodei denumite „loverboy”.

Ea este acuzată că a furat 100.000 de euro din banii clienților, cu scopul de a-i trimite „iubitului” său, pe care l-a cunoscut pe internet. El pretindea că are nevoie de ajutor pentru a părăsi țara. În realitate, în spatele contului respectiv se afla o rețea de escroci locali.

Cum s-a prezentat ”iubitul”

Femeia a început să vorbească, în mediul online, cu un bărbat, care s-a prezentat ca fiind „un soldat” aflat în Liban. El i-a cerut bani pentru a părăsi țara.

Șefa agenției i-a trimis, în decurs de un an, suma de aproximativ 280.000 de euro din banii săi, conform publicației El Mundo.

În momentul în care nu a mai avut de unde să-i trimită bani, femeia a început să ia banii clienților. Astfel, avansurile plătite pentru vacanțe au fost reținute, prin urmare contractele nu au mai fost onorate.

Anchetă la poliție. 11 suspecți arestați

Clienții au încercat să afle ce s-a întâmplat, iar ea le-a zis că urmează se pensioneze, afacerea urmând a fi preluată de fiicele sale.

Apoi, mai multe persoane au făcut plângere la poliție, fiind deschisă o anchetă, prin care s-a descoperit că în spatele „iubitului” managerei era, de fapt, o rețea escroci. 11 suspecți au fost arestați în diferite provincii din Spania. Victimele își vor banii înapoi, pentru vacanțele pe care le-au plătit.

Escrocheria „loverboy” este o formă de manipulare și înșelăciune emoțională, care e utilizată frecvent în fraude online, prin exploatarea naivității victimelor. Și în România această manevră este des folosită de escroci, victimele ajungând chiar să fie traficate și supuse la abuzuri greu de reprodus.

