Miercuri, 11 februarie, începând cu ora 14:00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni "Cultura pentru toți", despre noua epocă literară după 1989.

Nu rata o discuție despre cum s-a schimbat literatura română după căderea comunismului - de la cenzură la libertate totală. Cei doi vor analiza transformările radicale prin care a trecut literatura contemporană, generațiile noi de autori și felul în care societatea a modelat scrisul ultimelor decenii.

