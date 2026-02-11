€ 5.0914
DCNews Stiri "O nouă epocă literară: după 1989", subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Data actualizării: 16:02 11 Feb 2026 | Data publicării: 09:37 11 Feb 2026

EXCLUSIV "O nouă epocă literară: după 1989", subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Imagine cu scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache Emisiunea "Cultura pentru toți" poate fi urmărită miercuri, 11 februarie, începând cu ora 14:00. Foto: captură video

"Cultura pentru toti" revine cu o nouă ediție.

Miercuri, 11 februarie, începând cu ora 14:00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni "Cultura pentru toți", despre noua epocă literară după 1989.

Nu rata o discuție despre cum s-a schimbat literatura română după căderea comunismului - de la cenzură la libertate totală. Cei doi vor analiza transformările radicale prin care a trecut literatura contemporană, generațiile noi de autori și felul în care societatea a modelat scrisul ultimelor decenii.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cultura pentru toti
flaviu predescu
Daniel Cristea-Enache
literatura
