Data actualizării: 19:08 23 Dec 2025 | Data publicării: 17:51 23 Dec 2025

EXCLUSIV DC Conducem - Regula "şvaiţerului", factorul care duce la accidente sau evitări la limită
Autor: Echipa DC News

titi-aur2_95409500 Titi Aur la DC News
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, revine cu noi informaţii la DC Conducem. 

Ştiaţi de regula "şvaiţerului"? Aceasta stabileşte, de fapt, dacă veţi fi implicat într-un accident grav sau dacă veţi reuşi să evitaţi la limită. Ce este şi cum se manifestă, aflaţi marţi, 23 decembrie, la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV. 

Analizăm, de asemenea, mai multe imagini din trafic, iar Titi Aur vă explică cum s-a ajuns acolo dar, şi mai important, ce puteţi face pentru ca voi să nu fiţi protagoniştii unor astfel de momente. 

Nu uitaţi, dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care le doriţi discutate la DC Conducem, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected]

