De ce după ucraineni, românii își doresc cel mai mult pacea. Chirieac e îngrozit de planul lui Putin: Odesa și Moldova, „înghițite” de Rusia

Ucraina refuză să cedeze teritorii fortificate, iar discuțiile vor continua în Miami, SUA, în următoarele zile.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că cele două părți se vor vedea în SUA, după discuțiile de la Abu Dhabi. Totodată, Zelenski a subliniat că Ucraina nu va accepta înțelegeri peste capul ei, cu referire la posibile discuții separate între americani și ruși.

Analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, s-a arătat îngrijorat de ambițiile imperialiste ale Rusiei asupra regiunii și de scenariul în care România va avea graniță directă cu Rusia la Dunăre, în contextul memoriei istoriei care consemnează 12 invazii rusești în ultimele secole în teritoriile românești, precum și cumplita ocupație sovietică de după cel de-al Doilea Război Mondial și instaurarea regimului comunist de către sovietici.

În acest sens Chirieac punctează că interesul primordial pentru propia securitate e ca România să țină Rusia la distanță cât mai mare de granițele ei. În toată această ecuație complicată se adaugă Republica Moldova, una din „țintele” Moscovei.

„Este foarte clar că Vladimir Putin vrea o bucată mult mai mare din Ucraina decât deține în acest moment și e foarte clar că Putin și-ar dori Odesa, Bugeacul ajungând astfel la granița României, dar și Republica Moldova. Aici nu mă refer la Transnistria, ci la controlul întregii Moldove. Nu știu care sunt șansele, Moldova e angajată ferm pe calea europeană, dar e clar că Rusia are pretenții asupra regiunii.

Cred că după ucraineni, românii își doresc cel mai mult pacea în Ucraina. Căci una e să îi ții pe ruși la 500 de kilometri de granița noastră, unde sunt acum, și alta e să se încheie războiul cu Rusia având graniță cu România în zona Deltei Dunării. E ceea ce nu ne dorim” - Bogdan Chirieac

Între timp Rusia continuă teroarea împotriva populației civile din Ucraina

În timp ce negocierile avansează cu mare greutate, Rusia își continuă campania de teroare prin bombardarea infrastructurii energetice ucrainene.

Peste 1.100 de imobile rezidențiale din Kiev vor fi private de încălzire timp de cel puțin două luni în plină iarnă, centrala termică care le deservea suferind pagube critice într-un recent atac rusesc.

Situl a suferit pagube critice și vor fi necesare cel puțin două luni pentru a readuce sistemele și echipamentele sale în stare de funcționare, cu condiția să nu existe noi lovituri distrugătoare ale dușmanului, a declarat Vitali Kliciko, primarul Kievului, citat de agențiile Agerpres și AFP.

Autoritățile au instalat puncte de încălzire în cartierele afectate și intenționează să aprovizioneze prioritar cu electricitate imobilele din această zonă, în contextul în care penele de curent au fost numeroase în oraș după ultimele atacuri.

Rusia derulează de luni de zile o campanie de lovituri asupra rețelei energetice ucrainene, provocând cea mai gravă criză în acest sector de la începutul invaziei din 2022. Sute de mii de locuințe ucrainene s-au pomenit în întuneric și frig în mai multe rânduri.