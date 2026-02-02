€ 5.0959
DCNews Politica Senatul şi-a ales noul Birou permanent. Cine sunt liderii grupurilor parlamentare
Data actualizării: 16:57 02 Feb 2026 | Data publicării: 16:55 02 Feb 2026

Senatul şi-a ales noul Birou permanent. Cine sunt liderii grupurilor parlamentare
Autor: Andrei Itu

ordonanta-senatul-romaniei_40430400 Foto: Facebook Senatul României

În cadrul primei sesiuni extraordinare din acest an, Senatul şi-a ales, luni, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent.

Pentru lista propusă s-au înregistrat 112 voturi "pentru", un vot "contra" şi două abţineri.

Cine au fost aleși vicepreședinți ai Senatului

Vicepreşedinţi ai Senatului au fost aleşi: Liviu Mazilu (PSD), Paul Stănescu (PSD), Laurenţiu Plăeşu (AUR) şi Mihai Coteţ (PNL). 

Funcţiile de secretari vor fi ocupate de: Doina Federovici (PSD), Niculina Stelea (AUR), Vasile Blaga (PNL) şi Cristian Ghinea (USR). Chestorii Senatului sunt: Marius Dunca (PSD), Narcis Mircescu (USR), Ninel Peia (Pace Întâi România) şi Novak Levente (UDMR).

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost ales, după constituirea Parlamentului, pentru un mandat de patru ani.

Conform Regulamentului Senatului, repartizarea funcţiilor în Biroul permanent se hotărăște la începutul fiecărei sesiuni ordinare, prin negocieri între reprezentanţii grupurilor parlamentare, în funcţie de ponderea numărului de senatori ai fiecărui grup.

Cine sunt liderii grupurilor parlamentare

Potrivit anunţurilor făcute de grupurile parlamentare, liderii acestora pentru actuala sesiune sunt: PSD - Daniel Zamfir, AUR - Petrişor Peiu, PNL - Daniel Fenechiu, USR - Sorin Şipoş, Pace Întâi România - Dorin Petrea şi UDMR - Lorand Turos.

Totodată, plenul Senatului a aprobat, cu 119 voturi "pentru", unele modificări în comisiile parlamentare. Astfel, senatorul PSD Robert Cazanciuc va fi preşedinte al Comisiei pentru transporturi, iar senatorul USR Ştefan Pălărie - preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, notează Agerpres.

Vezi și - Preşedintele Senatului s-a întâlnit cu reprezentanţii Declic şi Funky Citizens

