DCNews Stiri Senatul adoptă măsuri împotriva medicilor care răspândesc știri false despre sănătatea publică
Data publicării: 21:56 22 Dec 2025

Senatul adoptă măsuri împotriva medicilor care răspândesc știri false despre sănătatea publică
Autor: Tiberiu Vasile

Senatul adoptă măsuri împotriva medicilor care răspândesc știri false despre sănătatea publică Imagine dintr-un spital cu medici. Sursa foto: Freepik
 

Senatul a adoptat o serie de măsuri menite să sancționeze medicii care distribuie informații false sau înșelătoare ce pot afecta sănătatea publică.

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede sancţionarea medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică.

S-au înregistrat 79 voturi 'pentru', 38 'împotrivă' şi 2 abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează în acest sens Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

"Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale"

"Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medical şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR", prevede proiectul adoptat.

De asemenea, actul normativ prevede că răspândirea, de către un medic, în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, se sancţionează cu interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an, la prima abatere, şi cu retragerea calităţii de membru al CMR, la a doua abatere.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: ”Supergripa” ia amploare în Europa. Avertismentul OMS despre noua tulpină care afectează și România, A(H3N2)
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

senat
parlament
medici
sanatate
fake news
Comentarii

Senatul adoptă măsuri împotriva medicilor care răspândesc știri false despre sănătatea publică
 
