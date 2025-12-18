€ 5.0923
Creștere rapidă a cazurilor de gripă în România și Europa. Atenționare de la OMS
Data actualizării: 10:19 18 Dec 2025 | Data publicării: 10:16 18 Dec 2025

Autor: Tiberiu Vasile

Creștere rapidă a cazurilor de gripă în România și Europa. Atenționare de la OMS Femeie gripă. Sursa Foto: Freepik
 

Cazurile de gripă se răspândesc mai devreme decât în mod normal în Europa, inclusiv în România, din cauza unei noi tulpini.

Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, transmite agenţia Xinhua.

Biroul OMS a declarat că sezonul gripal a început cu aproximativ patru săptămâni mai devreme comparativ cu sezoanele anterioare.

Cel puţin 27 dintre cele 38 de ţări care au raportat date înregistrează o activitate gripală ridicată sau foarte ridicată.

În Irlanda, Kârgâzstan, Muntenegru, Serbia, Slovenia şi Regatul Unit, s-a constatat că mai mult de jumătate dintre pacienţii testaţi pentru afecţiuni cu simptome asemănătoare erau infectaţi cu gripă.

"Gripa apare în fiecare iarnă, însă anul acesta este puţin diferit", a declarat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

Potrivit lui Kluge, o nouă tulpină, A(H3N2) subclada K, este responsabilă de aceste infecţii. Reprezentantul OMS a menţionat, însă, că nu există dovezi conform cărora aceasta ar provoca forme mai grave ale bolii.

OMS a declarat că această variantă reprezintă în prezent până la 90% dintre toate cazurile de gripă confirmate în regiune.

Datele preliminare din Regatul Unit indică, potrivit OMS, că actualul vaccin antigripal sezonier reduce riscul de complicaţii grave ale A(H3N2), chiar dacă vaccinarea nu poate preveni infecţia.

OMS a reiterat că vaccinarea rămâne cea mai importantă măsură preventivă pentru evitarea formelor grave de boală, în special în cazul grupurilor cu risc mai ridicat, cum ar fi persoanele în vârstă, cele cu afecţiuni subiacente, femeile însărcinate şi copiii. Personalul medical a fost, de asemenea, inclus pe lista prioritară.

Se preconizează că numărul cazurilor va continua să crească până la apogeul sezonului gripal, probabil la sfârşitul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie, a precizat OMS.

OMS a adăugat că majoritatea persoanelor infectate se vor vindeca singure, însă cele cu simptome grave sau alte afecţiuni medicale ar trebui să apeleze la medici, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Supergripa paralizează spitalele și școlile din UK. ”Este o tulpină foarte urâtă de gripă și se răspândește foarte ușor”
 

