DCNews Stiri Generația Z a ales un nume nou pentru a denumi persoanele de tip „Karen”
Data actualizării: 23:46 17 Dec 2025 | Data publicării: 23:42 17 Dec 2025

Generația Z a ales un nume nou pentru a denumi persoanele de tip „Karen”
Autor: Alexandra Curtache

Karen Foto: Unsplash
 

După ani de zile în care numele „Karen” a fost eticheta pentru un anumit tip de comportament toxic, generația Z a decis că este timpul pentru o schimbare. Noua poreclă a devenit populară pe TikTok și stârnește reacții aprinse.

În ultimii ani, internetul a creat un adevărat „dicționar paralel”, în care un simplu nume a ajuns să spună totul despre comportamentul unei persoane. În România termenul „Karen” este cunoscut mai ales din social media și cultura americană.

Această etichetă a devenit simbolul unei atitudini percepute ca fiind agresivă, lipsită de empatie și adesea privilegiată. Acum însă, generația Z pare hotărâtă să găsească alta. Pe TikTok și alte platforme, utilizatorii discută intens despre înlocuirea celebrului „Karen” cu un nou nume, considerat mai potrivit pentru vremurile actuale. 

Citește și: Cum să ne protejăm sănătatea mintală în sezonul sărbătorilor. 5 sfaturi care te scapă de anxietate

Istori atermenului „Karen”

Termenul de „Karen” a câștigat popularitate la sfârșitul anului 2010, și și-a asigurat locul în istorie până spre finalul anului 2025.

Un videoclip cu un cuplu, numit „Karen și Ken”, care îndrepta arma către protestatarii care treceau pe lângă casa lor, a dat naștere termenului, iar o altă femeie a devenit virală după ce a chemat poliția după ce un bărbat i-a cerut să-și țină câinele în lesă în parc.

În caz că nu știți, numele Karen a fost folosit pentru a descrie femeile de vârstă mijlocie, adesea cu o tunsoare dubioasă, care sunt percepute ca fiind antipatice sau rasiste.

Schimbarea termenului de către generația Z

În mod firesc, generația Z simte că are nevoie de un nou nume pentru a le descrie pe „Karene”, deoarece este aproape sigur că privilegiul albilor va exista în continuare, în caz că lumea nu va fi distrusă de al treilea război mondial până atunci.

Se pare că majoritatea utilizatorilor TikTok s-au pus de acord că noul nume alternativ pentru Karen este Jessica.

Deși Jessica Alba clar nu s-ar încadra nici descrierii nici comportamentului, asta este ceea ce a decis o mare parte din internet. De ce? Se pare că au ajuns virale un număr mare de femei cu numele Jessica, care se potriveau descrierii de Karen.

Un comentariu spunea: „Nu am întâlnit niciodată o Jessica plăcută”.

Un altul spunea: „Ashley și Jessica. Am fost traumatizat de amândouă”.

Un al treilea a scris: „Ashley și Jessica. Nu am întâlnit niciuna care să nu se potrivească cu profilul unei Karen”.

Așadar, dacă te cheamă Jessica și citești acest articol, se pare că va trebui să începi să te comporți ca un înger pentru a te asigura că nu îți pui numele în pericol, pentru că sunt sigură că ultimul lucru de care ai nevoie este să devii noua Karen. 

@erindieheart #millennialsoftiktok #karen #fyp #yourpage #foryou #4yp #millennial #foryou ♬ original sound - Erin Dieheart

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

karen
generatia z
persoane
persoane toxice
jessica
