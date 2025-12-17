€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Top salarii pe țări în UE: Românii au venituri mai mici decât italienii, dar pot să cumpere mai mult
Data actualizării: 15:05 17 Dec 2025 | Data publicării: 13:04 17 Dec 2025

Top salarii pe țări în UE: Românii au venituri mai mici decât italienii, dar pot să cumpere mai mult
Autor: Tiberiu Vasile

Top salarii pe țări în UE: Românii au venituri mai mici decât italienii, dar pot să cumpere mai mult Bancnote Euro. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Salariile din Europa variază puternic. Media UE este de aproape 40.000 de euro, dar diferențele între Vest și Est rămân mari.

Pe măsură ce începe un nou an, mulți angajați își planifică cariera și se uită atent la salarii. Iar dacă te întrebi cât se câștigă în diferite colțuri ale Europei, datele Eurostat pentru 2024 oferă o imagine clară. În medie, salariile în Uniunea Europeană se ridică la 39.808 euro pe an, însă diferențele între țări sunt uriașe.

La polul opus, Bulgaria înregistrează doar 15.387 euro anual, iar Grecia și Ungaria sub 20.000 de euro. În partea de sus a clasamentului, Luxemburg domină cu 82.969 euro, urmat de Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania, toate depășind pragul de 50.000 euro pe an. În general, Europa de Vest și de Nord oferă salarii mai mari, în timp ce Europa de Est și de Sud-Est rămâne în urmă.

Economiștii explică aceste diferențe prin productivitate, structura economiei și nivelul de sindicalizare. Țările cu sectoare puternice în IT, finanțe sau industrie avansată pot susține salarii mai mari, în timp ce cele axate pe agricultură sau servicii de bază rămân în coada clasamentului.

Însă cifrele capătă o altă perspectivă când sunt ajustate la puterea de cumpărare

Însă cifrele capătă o altă perspectivă când sunt ajustate la puterea de cumpărare (PPS). Aici, diferențele se reduc semnificativ: Grecia ajunge la 21.644 PPS, Luxemburg la 55.051 PPS, iar raportul minim-maxim scade la 2,5. România se remarcă. Românii, deși câștigă mai puțin decât italienii în valoare nominală (21.108 € vs 33.523 €), pot cumpere mai mult datorită costului vieții mai scăzut. Astfel, românii depășesc Italia, Malta, Croația, Polonia, Cehia și Portugalia în clasamentul ajustat.

Prognozele indică o continuare a creșterii salariilor: dacă ritmul mediu din ultimii cinci ani se menține, media UE ar putea ajunge la 41.600 euro în 2025 și 43.400 euro în 2026, cu variații semnificative între țări, conform Euronews.

Topul salariilor medii anuale în Europa (2024):

  • Luxemburg – 82.969 €
  • Danemarca – 71.565 €
  • Irlanda – 61.051 €
  • Belgia – 59.632 €
  • Austria – 58.600 €
  • Germania – 53.791 €
  • Finlanda – 49.428 €
  • Suedia – 46.525 €
  • Franța – 43.790 €
  • Zona euro – 43.512 €
  • UE – 39.808 €
  • Slovenia – 35.133 €
  • Spania – 33.700 €
  • Italia – 33.523 €
  • Malta – 33.499 €
  • Lituania – 29.104 €
  • Cipru – 27.611 €
  • Estonia – 26.546 €
  • Portugalia – 24.818 €
  • Cehia – 23.998 €
  • Croația – 23.446 €
  • Letonia – 22.262 €
  • Polonia – 21.246 €
  • România – 21.108 €
  • Slovacia – 20.287 €
  • Ungaria – 18.461 €
  • Grecia – 17.954 €
  • Bulgaria – 15.387 €

CITEȘTE ȘI: Prețurile alimentelor în Europa: care sunt țările cele mai scumpe și cele mai ieftine?
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salarii
europa
romania
italia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat acum 21 minute
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei: Când va fi votată
Publicat acum 26 minute
Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv
Publicat acum 29 minute
Scandalul din Justiție. Ilie Bolojan: Pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie
Publicat acum 33 minute
America pregătește noi sancțiuni pentru Rusia dacă Putin refuză planul de pace
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close