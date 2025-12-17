Top salarii pe țări în UE: Românii au venituri mai mici decât italienii, dar pot să cumpere mai mult

Pe măsură ce începe un nou an, mulți angajați își planifică cariera și se uită atent la salarii. Iar dacă te întrebi cât se câștigă în diferite colțuri ale Europei, datele Eurostat pentru 2024 oferă o imagine clară. În medie, salariile în Uniunea Europeană se ridică la 39.808 euro pe an, însă diferențele între țări sunt uriașe.

La polul opus, Bulgaria înregistrează doar 15.387 euro anual, iar Grecia și Ungaria sub 20.000 de euro. În partea de sus a clasamentului, Luxemburg domină cu 82.969 euro, urmat de Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania, toate depășind pragul de 50.000 euro pe an. În general, Europa de Vest și de Nord oferă salarii mai mari, în timp ce Europa de Est și de Sud-Est rămâne în urmă.

Economiștii explică aceste diferențe prin productivitate, structura economiei și nivelul de sindicalizare. Țările cu sectoare puternice în IT, finanțe sau industrie avansată pot susține salarii mai mari, în timp ce cele axate pe agricultură sau servicii de bază rămân în coada clasamentului.

Însă cifrele capătă o altă perspectivă când sunt ajustate la puterea de cumpărare (PPS). Aici, diferențele se reduc semnificativ: Grecia ajunge la 21.644 PPS, Luxemburg la 55.051 PPS, iar raportul minim-maxim scade la 2,5. România se remarcă. Românii, deși câștigă mai puțin decât italienii în valoare nominală (21.108 € vs 33.523 €), pot cumpere mai mult datorită costului vieții mai scăzut. Astfel, românii depășesc Italia, Malta, Croația, Polonia, Cehia și Portugalia în clasamentul ajustat.

Prognozele indică o continuare a creșterii salariilor: dacă ritmul mediu din ultimii cinci ani se menține, media UE ar putea ajunge la 41.600 euro în 2025 și 43.400 euro în 2026, cu variații semnificative între țări, conform Euronews.

Topul salariilor medii anuale în Europa (2024):

Luxemburg – 82.969 €

Danemarca – 71.565 €

Irlanda – 61.051 €

Belgia – 59.632 €

Austria – 58.600 €

Germania – 53.791 €

Finlanda – 49.428 €

Suedia – 46.525 €

Franța – 43.790 €

Zona euro – 43.512 €

UE – 39.808 €

Slovenia – 35.133 €

Spania – 33.700 €

Italia – 33.523 €

Malta – 33.499 €

Lituania – 29.104 €

Cipru – 27.611 €

Estonia – 26.546 €

Portugalia – 24.818 €

Cehia – 23.998 €

Croația – 23.446 €

Letonia – 22.262 €

Polonia – 21.246 €

România – 21.108 €

Slovacia – 20.287 €

Ungaria – 18.461 €

Grecia – 17.954 €

Bulgaria – 15.387 €

