AUR lansează planul de "opoziție totală". Anunțul făcut de George Simion

"În Parlamentul României, ieri, s-a întâmplat un lucru foarte, foarte grav. Actuala guvernare nesocoteşte din nou Parlamentul şi nu o retrage din scaunul de ministru al Mediului pe Diana Buzoianu. Este o sfidare la adresa democraţiei parlamentare, este încă o sfidare la adresa opoziţiei parlamentare, care a depus nenumărate moţiuni simple şi de cenzură în această sesiune parlamentară. Anunţăm un manifest, adresat tuturor românilor, adresat opoziţiei politice, mass-media, sindicatelor şi mediului de afaceri şi tuturor cetăţenilor români de bună credinţă care s-au săturat de această guvernare şi vor acţiuni concrete. 'Opoziţie totală, opoziţie naţională', un decalog de măsuri pe care îl emitem către toţi cetăţenii României. 'Opoziţie totală' faţă de abuzurile care din data de 6 decembrie 2024 se comit la adresa voinţei poporului român. 'Opoziţie naţională' faţă de cei care calcă în picioare credinţa noastră creştină, identitatea noastră naţională şi care acaparează spaţiul public cu false teme", a afirmat Simion, într-o conferinţă de presă.

AUR: Opoziția nu poate fi "decorativă"

Prin acest "Decalog de măsuri", AUR susţine că "opoziţia nu poate fi decorativă, negociabilă sau selectivă pentru că România are nevoie de opoziţie totală - fermă, consecventă şi fără compromisuri, o opoziţie naţională, în slujba cetăţenilor şi a statului".

"România se află într-un moment de ruptură democratică. Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, economia este împovărată de taxe, iar interesul naţional este subordonat unor înţelegeri de coaliţie lipsite de legitimitate populară. Niciodată criza social-economică şi morală nu a fost mai profundă, niciodată inadecvarea şi incompetenţa Bucureştiului nu au fost mai evidente", se arată în documentul prezentat.

Citește și: Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. UPDATE: Moțiunea a picat - 139 voturi pentru, 2 împotrivă

Prima măsură anunţată vizează "întoarcerea la democraţie parlamentară" care presupune votarea şi iniţierea oricăror moţiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului, moţiuni simple îndreptate împotriva miniştrilor coaliţiei.

Refuzul ordonanțelor de urgență

"Nu vom vota nicio ordonanţă de urgenţă, indiferent de conţinut, ca formă de protest instituţional faţă de guvernarea prin excepţie", se arată în document.

AUR îşi propune, în cea de a doua măsură, "un blocaj politic legitim al guvernării" şi anunţă că nu va susţine nicio lege majoră iniţiată de coaliţie (legea bugetului de stat, învestirea guvernelor, legi organice sau reforme structurale), nicio lege care presupune creşteri de taxe sau poveri fiscale suplimentare pentru cetăţeni şi mediul privat. niciun tip de sprijin extern care depăşeşte cadrul strict umanitar şi va condiţiona orice sprijin pentru Ucraina de asigurarea europeană a drepturilor lingvistice şi religioase ale românilor care trăiesc în această ţară.

Potrivit celui de al treilea punct al decalogului - "opoziţia naţională" va presupune organizarea de conferinţe şi dezbateri săptămânale, la Bucureşti şi în fiecare judeţ, "pentru a critica şi documenta acţiunile guvernului", construirea unei reţele naţionale de informare publică pentru "a combate propaganda şi dezinformarea guvernamentală" şi asigurarea prezenţei în toate comisiile parlamentare strategice.

A patra măsură a manifestului intitulată "fără compromisuri cu coaliţia" precizează că AUR "nu va participa la niciun guvern cu vreunul din partidele Coaliţiei cu excepţia unuia de "uniune naţională", cu mandat explicit pentru organizare de alegeri anticipate", apreciind că "un compromis cu abuzul reprezintă complicitate, nu stabilitate".

Citește și: Nicușor Dan, despre votul PSD pentru moțiunea AUR: Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond

AUR vrea, prin al cincilea punct al manifestului, să apere Constituţia şi statul de drept prin sesizarea Curţii Constituţionale pentru orice lege care contravine democraţiei, statului de drept, economiei libere; a Curţii de Conturi, ANI, Avocatului Poporului şi altor instituţii de control pentru fiecare caz de abuz sau risipă; formularea de plângeri penale pentru a combate orice tentativă de control a Justiţiei.

"Reformarea Justiţiei nu se poate face din afară, prin intruziuni politice virulente şi violente. Justiţia trebuie decuplată de politic, pentru a se putea reforma. Scopul oricărei reformări este furnizarea dreptăţii pentru toţi justiţiabilii", se mai arată în document.

A şasea măsură, "Opoziţie activă şi obstrucţie regulamentară", prevede utilizarea "instrumentelor regulamentare pentru a bloca iniţiativele nocive (amânări, retrimiteri la comisii, contestarea procedurilor viciate, dezbateri extinse)" şi lansarea unui audit politic public al guvernării, cu rapoarte periodice prezentate opiniei publice.

"Dialogul social şi alternative reale", cea de a şaptea măsură, va include consultări periodice cu mediul de afaceri, profesori (mediu universitar şi pre-universitar), sindicatele şi profesioniştii afectaţi de politicile guvernului.

"Pentru fiecare proiect major al coaliţiei, vom prezenta alternative politice şi economice clare. Vom depune iniţiative legislative, pentru a demonstra existenţa unor soluţii viabile", se explică în manifest.

Protest civic și mobilizare națională

A opta măsură, "Protest civic şi mobilizare naţională" prevede participarea la orice tip de protest paşnic care "îşi asumă căderea guvernului şi alegerile anticipateşi solidaritatea cu categoriile sociale afectate" şi sprijinirea "administraţiilor locale nealiniate, expuse discriminării politice".

"Dimensiunea naţională şi internaţională" şi "alternativă de guvernare şi obiectiv final" sunt ultimele două măsuri ale decalogului AUR prin care se anunţă construirea unui guvern alternativ din opoziţie, cu responsabili pentru fiecare minister", "provocarea alegerilor anticipate".

"Vom fi prezenţi permanent în Republica Moldova, unde vom combate influenţa şi extensia actualei coaliţii. Vom pleda pentru pregătirea proiectului de re-Unire a celor două state, în perspectiva tot mai clară a amânării integrării europene a Chişinăului şi a decuplării R. Moldova de Transnistria în acest proces. Vom susţine constant, în presa internaţională şi în forurile europene şi internaţionale (SUA), denunţarea practicilor abuzive ale guvernului. Vom solicita monitorizare internaţională sporită şi condiţionalitate acolo unde sunt încălcate principiile democratice", se mai transmite prin documentul prezentat.

Opoziţia anunţată de AUR nu va fi "de circumstanţă", ci una "împotriva abuzului".

"Este o opoziţie naţională pentru salvarea identităţii şi democraţiei româneşti. România nu are nevoie de stabilitate falsă, ci de adevăr, responsabilitate şi votul cetăţenilor. Cu cât mai repede se vor organiza alegeri parlamentare anticipate, cu atât şansa de redresare a României va fi mai aproape", se transmite prin manifest.