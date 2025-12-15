€ 5.0914
DCNews Stiri Legea care majorează taxele locale a fost publicată în Monitorul Oficial
Data publicării: 22:04 15 Dec 2025

Legea care majorează taxele locale a fost publicată în Monitorul Oficial
Autor: Dana Mihai

bani Bani si portofel FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a fost publicată luni în Monitorul Oficial.

Pentru această lege Guvernul şi-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie şi pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare preşedintelui. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR.

Ulterior, Curtea Constituţională l-a declarat parţial neconstituţional. Concret, CCR a stabilit că este neconstituţională o prevedere referitoare la testarea funcţionarilor publici cu testul poligraf.

CCR a declarat neconstituțională prevederea privind testarea funcționarilor cu poligraful 

Legea a fost modificată în Parlament şi adoptată pe 18 noiembrie, însă proiectul a fost din nou contestat la CCR.

Pe 10 decembrie, Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea AUR.

Citește și: Guvernarea, pe muchie de cuțit. Elena Cristian, informații din PNL și PSD: Va fi o perioadă grea

Iniţial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului. Pe 10 decembrie, Curtea Constituţională a stabilit că reexaminarea de către Parlament a legii criticate - adoptate iniţial prin procedura angajării răspunderii Guvernului - pentru punerea de acord a prevederilor neconstituţionale din cuprinsul acesteia cu Decizia Curţii Constituţionale nr.481/2025 s-a realizat în mod corect, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.

Legea introduce măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

Legea are ca obiect de reglementare instituirea unui pachet de măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, al insolvenţei şi în domenii conexe, cu accent pe: utilizarea eficientă a resurselor statului român prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, respectiv pentru a asigura un tratament egal, nediscriminatoriu şi transparent al tuturor plătitorilor de impozite şi taxe; restructurarea facilităţilor fiscale, mai ales a acelor categorii de facilităţi fiscale care şi-au atins obiectivele, iar menţinerea acestora nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv.

De asemenea, legea prevede: reaşezarea sistemului de impunere în sfera taxelor şi impozitelor locale; instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit; utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanţarea diferitelor categorii de servicii publice la nivelul autorităţilor publice centrale, autorităţilor publice locale, instituţiilor publice de interes. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taxe locale
ccr
guvern
