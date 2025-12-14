€ 5.0904
DCNews Stiri Rareș, „Cel mai fericit de pe pământ”, show la Băneasa Christmas World, duminică
Data actualizării: 10:07 14 Dec 2025 | Data publicării: 10:01 14 Dec 2025

Rareș, „Cel mai fericit de pe pământ”, show la Băneasa Christmas World, duminică
Autor: D.C.

christmas-targ-baneasa Băneasa Christmas World-târg de iarnă, cu concerte, cu zone încălzite și activități dedicate copiilor.
 

Pe scena Băneasa Christmas World, târgul de iarnă organizat în zona Băneasa, duminică urcă Rareș,  „Cel mai fericit de pe pământ”, alături de Vali Crăciunescu și formația Cooperativa Nouă.

La Băneasa Christmas World, târgul de iarnă organizat în zona Băneasa, programul artistic continuă și în această seară cu mai multe momente incluse în agenda evenimentului. După concertul lui Rareș și Vali Crăciunescu, ceata de colindători Cantus Mundi va susține un moment de colinde tradiționale.

Pe lângă programul muzical, Băneasa Christmas World oferă un spațiu amenajat pentru familii, cu zone încălzite și activități dedicate copiilor. Printre acestea se numără Casa lui Moș Crăciun și atelierele cu spiriduși, unde cei mici pot participa la activități creative, precum confecționarea de decorațiuni de brad sau pictura cu ciocolată.

Târgul include și zone dedicate gastronomiei de sezon, cu preparate culinare specifice sărbătorilor de iarnă, de la mâncăruri calde, potrivite pentru temperaturile scăzute, până la deserturi tradiționale.

Băneasa Christmas World se desfășoară într-un spațiu amplu din zona comercială Băneasa și este unul dintre puținele târguri de iarnă din Capitală organizate într-o locație care permite accesul facil cu autoturismul, fiind amplasat în perimetrul uneia dintre cele mai mari parcări din România.

Târgul este deschis publicului pe toată durata sezonului de iarnă, cu un program zilnic care include evenimente culturale, activități pentru copii și momente artistice.

