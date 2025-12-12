O hoață de colete a furat o barcă și s-a izbit de un pod istoric din Veneția

O femeie a fost arestată după ce a furat o barcă de marfă și a izbit-o cu mare viteză de balustrada istorică a Podului Rialto din Veneția, Italia.

Incidentul a avut loc de-a lungul Canalului Mare, în perioada de vârf a livrărilor de Crăciun. Barca, un „topo” venețian tradițional, încărcat cu multe colete, era ancorată sub Riva del Palazzo dei Camerlenghi, lângă Rialto, potrivit it.euronews.

A pierdut controlul bărcii și s-a izbit de pod

Femeia, deja cunoscută de forțele de ordine, a încercat inițial să fure coletele în timp ce curierii erau plecați. Alarmată, totuși, de prezența oamenilor din jur, femeia s-a urcat la bordul ambarcațiunii, a pornit motorul și a intrat în canal cu viteză mare, pierzând controlul acesteia.

Călătoria s-a încheiat violent în balustrada laterală a podului, un punct deosebit de sensibil și frecventat și de terasa unui restaurant.

Daune aduse Podului Rialto, care datează din secolul al XVI-lea

Impactul a distrus trei coloane și a rupt suprafața de susținere a balustradei, în timp ce multe dintre pachete au căzut în apă și au fost recuperate de autorități. Fragmente din balustradă care au căzut în apă au fost, de asemenea, recuperate.

În ceea ce o privește pe „hoața de colete”, ea a fost imediat oprită de poliția locală și arestată sub acuzația de furt și alte infracțiuni.

Daunele aduse Podului Rialto, o structură din piatră construită între 1588 și 1591, sunt considerate semnificative datorită valorii sale istorice inestimabile. Autoritățile lucrează, în acest moment, la a estima costul restaurării.

Restaurarea va fi dificilă

În ciuda gravității impactului, nu au fost alte persoane implicate în accident: prin „pur miracol”, după cum au raportat autoritățile locale, având în vedere densitatea mare a traficului de gondole și ambarcațiuni cu motor din zonă.

Giovanni Giusto, consilier local și expert în marmură, care a supravegheat o restaurare anterioară a balustradei în 2008, a vizitat fața locului pentru o evaluare inițială.

„Restaurarea va fi dificilă, dar nu imposibilă”, a declarat Giusto pentru agenția de știri ANSA. „Prioritatea este recuperarea tuturor fragmentelor, chiar și a celor care au ajuns în apă, dar va necesita și multă imaginație, deoarece nu toate vor fi găsite”, a adăugat el.

