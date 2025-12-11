Nou protest în București pentru schimbările din justiție. Sute de persoane în Piața Victoriei: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”

Sute de persoane manifestează și joi seară în Piața Victoriei, din Capitală, în urma scandalului iscat de reportajul ”Justiția capturată”.

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”, sunt câteva dintre pancartele afișate de protestatari. Bannerul cu mesajul ”Mă sună Lia, mă duc să vorbesc” este o ironie acidă la ce s-a întâmplat astăzi, în timpul conferinței de presă a conducerii Curții de Apel București. Un vicepreședinte al instanței i-a arătat telefonul președintelui, spunându-i: ”Mă suna Lia, mă duc să vorbesc”. Apoi a ieșit din sala de conferință.

Protestatarii vor o ”justiție independentă”

Protestatarii strigă, din nou, pentru o ”justiție independentă”, demiterea Liei Savonea, a conducerii DNA, dar și a ministrului Cătălin Predoiu. Ei afișează bannere cu o „Justiție optimizată, mafie organizată!”, „Justiție, nu corupție!”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”.

Principalele revendicări ale protestatarilor

Revocarea Liei Savonea

Demiterea conducerii DNA

Demiterea ministrului Cătălin Predoiu

Revizuirea competențelor CSM, eliminarea prin lege a portițelor ce permit prescrierea dosarelor penale

Proteste au loc joi seară și în Cluj și Iași.

A doua seară de proteste

Este a doua seară în care oamenii au ieşit în stradă, după ce, miercuri seară, un alt protest a avut loc în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală şi a Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca.

Protestul "Scoateţi corupţia din justiţie" a fost anunţat, joi, pe Facebook.

"Documentarul Recorder a arătat cum corupţia pus stăpânire pe Justiţie. Iar politicienii care au votat legile justiţiei au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situaţia a devenit intolerabilă şi că a venit momentul ca politicienii care susţin că vor un stat de drept, dar şi oamenii oneşti din Justiţie să remedieze lucrurile. Ce se întâmplă în Justiţie ne afectează pe toţi. Aşa cum şi corupţia ne afectează viaţa în fiecare zi. Ieşim în Piaţa Victoriei, locul unde am reuşit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiţie capturată de corupţi", este mesajul scris pe pagina de Facebook ”Scoateţi corupţia din justiţie”.

