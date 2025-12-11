€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Nou protest în București pentru schimbările din justiție. Sute de persoane în Piața Victoriei: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”
Data actualizării: 21:12 11 Dec 2025 | Data publicării: 19:47 11 Dec 2025

Nou protest în București pentru schimbările din justiție. Sute de persoane în Piața Victoriei: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”
Autor: Andrei Itu

protest justitie bucuresti Protestatari în fața sediului CSM / Foto Agerpres
 

Un nou protest se desfășoară în București, în Piața Victoriei, joi seară, în contextul conferinței de presă fără precedent de la Curtea de Apel București, după reportajul ”Justiția capturată”.

Sute de persoane manifestează și joi seară în Piața Victoriei, din Capitală, în urma scandalului iscat de reportajul ”Justiția capturată”. 

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția” 

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”, sunt câteva dintre pancartele afișate de protestatari. Bannerul cu mesajul ”Mă sună Lia, mă duc să vorbesc” este o ironie acidă la ce s-a întâmplat astăzi, în timpul conferinței de presă a conducerii Curții de Apel București. Un vicepreședinte al instanței i-a arătat telefonul președintelui, spunându-i: ”Mă suna Lia, mă duc să vorbesc”. Apoi a ieșit din sala de conferință.

Protestatarii vor o ”justiție independentă”

Protestatarii strigă, din nou, pentru o ”justiție independentă”, demiterea Liei Savonea, a conducerii DNA, dar și a ministrului Cătălin Predoiu. Ei afișează bannere cu o „Justiție optimizată, mafie organizată!”, „Justiție, nu corupție!”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”.

Video

Principalele revendicări ale protestatarilor

  • Revocarea Liei Savonea 
  • Demiterea conducerii DNA 
  • Demiterea ministrului Cătălin Predoiu 
  • Revizuirea competențelor CSM, eliminarea prin lege a portițelor ce permit prescrierea dosarelor penale

Proteste au loc joi seară și în Cluj și Iași. 

Video

A doua seară de proteste

Este a doua seară în care oamenii au ieşit în stradă, după ce, miercuri seară, un alt protest a avut loc în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală şi a Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca.

Protestul "Scoateţi corupţia din justiţie" a fost anunţat, joi, pe Facebook.

"Documentarul Recorder a arătat cum corupţia pus stăpânire pe Justiţie. Iar politicienii care au votat legile justiţiei au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situaţia a devenit intolerabilă şi că a venit momentul ca politicienii care susţin că vor un stat de drept, dar şi oamenii oneşti din Justiţie să remedieze lucrurile. Ce se întâmplă în Justiţie ne afectează pe toţi. Aşa cum şi corupţia ne afectează viaţa în fiecare zi. Ieşim în Piaţa Victoriei, locul unde am reuşit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiţie capturată de corupţi", este mesajul scris pe pagina de Facebook ”Scoateţi corupţia din justiţie”.

Vezi și - Vicepreședinte al Curții de Apel de București, în timpul conferinței: Mă sună Lia, mă duc să vorbesc

Vezi și - USR, diversiune pentru a acoperi scandalul Moșteanu și criza apei din Prahova. Update: Reacția ministrului Justiției

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest justitie
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Protest al studenților contra măsurilor de austeritate din Educație, la Cluj: "Suntem împinşi spre sărăcie"
Publicat acum 13 minute
Rodica Stănoiu, internată cu lovituri înainte de moarte, externată pe semnătura iubitului tânăr. Av. Crăciunescu arată ce urmează
Publicat acum 19 minute
Baschet în Spitale, eveniment sportiv de Crăciun, pentru copiii internați
Publicat acum 39 minute
O judecătoare din Craiova îi avertizează pe judecătorii ”vocali”: Sunt discuții să ne potolească pe toți
Publicat acum 50 minute
Nicușor Dan, invitație pentru toți magistrații care vor să reclame probleme din justiție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close