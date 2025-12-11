Taylor Swift dezvăluie care este melodia sa preferată din propriul repertoriu

"All Too Well", în versiunea sa de zece minute, este melodia preferată a cântăreţei americane Taylor Swift din întregul său repertoriu, a mărturisit vedeta pop, miercuri seară, la o emisiune de televiziune, transmite agenţia EFE.

Taylor Swift a fost prezentă la emisiunea "The Late Show With Stephen Colbert", iar gazda i-a cerut să aleagă cinci melodii preferate din vastul său catalog muzical, o cerinţă formulată anterior şi în cazul altor invitaţi, precum Dolly Parton, Elton John, Paul Simon şi Bruce Springsteen, potrivit revistei Variety.

Taylor Swift: „Preferințele mele se schimbă constant”

Artista, câştigătoare a 14 premii Grammy, i-a spus lui Colbert că preferinţele sale "se schimbă constant" şi că ar avea nevoie "de puţin timp" pentru a alege cinci piese.

"Cred că numărul unu este 'All Too Well', versiunea de zece minute", a declarat Swift. "Sunt obsedată de 'The Life of a Showgirl', de întregul album", a spus în cele din urmă vedeta pop.

"Chiar nu pot alege altele, cu excepţia faptului că pot spune că, undeva pe listă, cred, va fi o melodie numită 'Mirrorball' de pe albumul 'Folklore'", a adăugat cântăreaţa.

La începutul lunii noiembrie, cel mai recent album semnat de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", a ajuns la a patra săptămână consecutivă pe locul 1 în Billboard 200.

Una dintre cele mai populare melodii ale lui Taylor Swift, "The Fate of Ophelia", a petrecut, de asemenea, patru săptămâni în topul "Hot 100", luna trecută. Swift a devenit astfel singura artistă care a debutat simultan pe locul 1 în ambele topuri în care şi-a menţinut această poziţie timp de o lună consecutivă.