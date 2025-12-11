€ 5.0898
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îşi sărbătoreşte onomastica pe 18 decembrie
Data actualizării: 15:40 11 Dec 2025 | Data publicării: 15:40 11 Dec 2025

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îşi sărbătoreşte onomastica pe 18 decembrie
Autor: Alexandra Curtache

patriarh-daniel Patriarhul Daniel - Foto: Agerpres
 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, îşi sărbătoreşte joi, 18 decembrie, ziua onomastică, odată cu prăznuirea Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul.

Cu acest prilej, la Palatul Patriarhiei va fi oficiată o slujbă de Te Deum, în prezenţa membrilor celor mai importante organisme de conducere ale Bisericii.

Slujbă de Te Deum în sala Europa Christiana

Potrivit unui comunicat transmis de Patriarhia Română, slujba va avea loc la ora 12:00, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei. Accesul la eveniment este rezervat strict membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, Permanenţei Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi părinţilor protopopi din Arhiepiscopia Bucureştilor.

Ceremonia religioasă marchează atât ziua onomastică a Patriarhului Daniel, cât şi prăznuirea unuia dintre marii sfinţi isihaşti ai României, Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, cunoscut ca unul dintre sfetnicii voievodului Ştefan cel Mare.

După finalizarea slujbei de Te Deum, este programată o şedinţă comună a Permanenţelor reunite, întâlnire de lucru care are loc, de regulă, cu prilejuri solemne.

Date biografice: de la Dobreşti la conducerea BOR

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, născut Daniel Ciobotea, a venit pe lume la 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş. Parcursul său universitar şi teologic a inclus studiile la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, între anii 1970–1974, urmate de cercetări aprofundate în străinătate.

În 1979 şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, una dintre cele mai prestigioase instituţii de profil din Europa. Ulterior, între 1980 şi 1988, a activat la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveţia, unde a fost lector şi, apoi, director adjunct.

Intrarea în viaţa monahală şi ascensiunea în ierarhia bisericească

La 6 august 1987, a intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel. După Revoluţie, în martie 1990, a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titulatura „Lugojanul”.

La 1 iulie 1990 a fost înscăunat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, funcţie pe care a deţinut-o timp de 17 ani. În această perioadă, Mitropolia Moldovei a cunoscut un amplu proces de dezvoltare spirituală, educaţională şi misionară.

Alegerea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

După trecerea la cele veşnice a Patriarhului Teoctist, Daniel a fost ales, la 30 iulie 2007, în cea mai înaltă funcţie din ierarhia BOR – Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Mandatul său este marcat de proiecte de amploare, între care construirea Catedralei Naţionale, intensificarea activităţii sociale a Bisericii şi modernizarea mijloacelor de comunicare bisericească.

Sărbătorirea onomasticii sale reprezintă, an de an, un moment de rugăciune şi reflecţie pentru ierarhii şi clericii BOR, dar şi un prilej de a sublinia activitatea desfăşurată la conducerea Bisericii.

