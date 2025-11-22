€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Patriarhul Daniel transmite felicitări Patriarhului Ierusalimului la 20 de ani de la întronizare
Data actualizării: 16:41 22 Noi 2025 | Data publicării: 16:41 22 Noi 2025

Patriarhul Daniel transmite felicitări Patriarhului Ierusalimului la 20 de ani de la întronizare
Autor: Anca Murgoci

patriarh-daniel-papa-leon_93711000 Foto: Agerpres
 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Teofil al III-lea la 20 de ani de la întronizarea ca Patriarh al Ierusalimului.

„În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați cu atâta râvnă spre binele Patriarhiei Ierusalimului”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea a fost ales în data de 9/22 august 2005 Patriarh al Bisericii Ierusalimului şi întronizat în 9/22 noiembrie 2005.

Mesajul integral:

 
București/22 noiembrie 2025

Preafericirii Sale Teofil al III-lea,                                                                 
Patriarhul Ierusalimului

Preafericirea Voastră,

Cu dragoste frățească în Hristos Domnul, dorim să adresăm Preafericirii Voastre calde felicitări cu prilejul aniversării a douăzeci de ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Ierusalimului.

Totodată, în numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați cu atâta râvnă spre binele Patriarhiei Ierusalimului.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să reverse asupra Preafericirii Voastre darurile Sale cele bogate și să vă dăruiască mult ajutor în păstorirea turmei lui Hristos care v-a fost încredințată.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și frățească dragoste în Domnul nostru Iisus Hristos,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

VEZI ȘI: Tu știi ce biserici se văd în această imagine? A fost realizată cu ajutorul AI după un desen foarte vechi în creion / foto în articol 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

patriarhul daniel
patriarhul ierusalimului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Aliații Ucrainei își exprimă îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina
Publicat acum 14 minute
Schimbările privind regulile de zbor pentru călători vin din SUA. Atenție: Dress code obligatoriu pentru oricine!
Publicat acum 33 minute
Triunghiul iubirii: Trendul care a făcut furori pe TikTok. De ce a fost preluat de psihologi și ce funcționează cu adevărat / video
Publicat acum 35 minute
Trump l-a primit pe primarul „comunist“ din New York. Momentul care a stârnit râsete în Biroul Oval / video viral
Publicat acum 50 minute
Patriarhul Daniel transmite felicitări Patriarhului Ierusalimului la 20 de ani de la întronizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Noi 2025
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 21 Noi 2025
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 20 Noi 2025
Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close