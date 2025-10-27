Corneliu Ștefan, la sfințirea picturii Catedralei Naționale: Am simțit pacea, emoția și încărcătura spirituală

Am luat parte, alături de zeci de mii de credincioși din întreaga țară, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Au fost momente istorice, de mare însemnătate pentru credința și unitatea poporului român.

Cu toții am simțit pacea, emoția și puternica încărcătură spirituală a acestui eveniment.

O zi cu adevărat binecuvântată, a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița.