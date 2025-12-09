Nicușor Dan asigură că România va doborî dronele care-i încalcă spațiul aerian: „Sper să nu mai vină”

Prezent la Paris cu ocazia unei vizite oficiale în Franța, președintele Nicușor Dan a vorbit și despre doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian românesc.

După discuția cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee, Nicușor Dan asigură că dronele care vor intra în zona aeriană a României vor fi doborâte.

Nicușor Dan: „Dacă vom avea drone, o să vedeți că le dăm jos”

„O să vedeți... sper să nu mai vină (n.r. dronele), dar daca vor veni, o să vedeți. Războiul din Ucraina a... Pentru că noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare pe care le-am făcut și modul de echipare al armatelor noastre s-a făcut într-un mod clasic. Odată cu războiul din Ucraina, au apărut schimbări tehnologice, dezvoltate la fața locului și fiecare dintre noi trebuie să se adapteze la asta.

Și suntem într-un proces de adaptare. Acum suntem mai bine decât acum o lună și peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi. Dar vedeți vedea. Eu sper să... în primul rând, sper să se încheie repede războiul ăsta. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone, o să vedeți că le dăm jos”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți după-amiază, la Paris.

Citește și: Incident bizar în Republica Moldova: Un țăran a găsit o dronă rusească pe câmp și a dus-o acasă să-i scoată motorul

Reamintim că, în lunile precedente, au fost semnalate mai multe încălcări ale spațiului aerian românesc, fără ca vreo dronă străină să fi fost doborâtă de autoritățile din țara noastră.

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, explica, în urmă cu două săptămâni, ce îi face pe piloții avioanelor F-16 să nu doboare țintele.

Citește aici: Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea