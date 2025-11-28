€ 5.0906
DCNews Politica Personalități politice Ionuț Moșteanu a demisionat / Update: Ilie Bolojan și Dominic Fritz, reacții. Cine îi ia locul
Data actualizării: 12:39 28 Noi 2025 | Data publicării: 12:02 28 Noi 2025

Ionuț Moșteanu a demisionat / Update: Ilie Bolojan și Dominic Fritz, reacții. Cine îi ia locul
Autor: Ioan-Radu Gava

ionut mosteanu ministrul apararii nationale Imagine portret cu Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Agerpres
 

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a demisionat.

UPDATE: Dominic Fritz, președintele USR, a transmis un mesaj, după demisia lui Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale.

„Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale.

A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui.

Îl știu pe Ionuț. Am trecut prin bune și grele. Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună.

USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere și sigure”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

UPDATE: Premierul Ilie Bolojan:  „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.  Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”.

Ionuț Moșteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, la o zi după izbucnirea scandalului în care s-a demonstrat că a mințit în CV cu privire la studiile sale universitare.

Demisia lui Moșteanu vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu, că nu lucrează cu CV-uri și că nu îl destituie din funcție: „I-am spus să țină capul sus“.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. 

ac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.

CITEȘTE ȘI                 -               Update: George Simion: Cu plecarea lui Moșteanu nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!

România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. 

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.

CITEȘTE ȘI              -                Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare.

Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește.

Și un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care  or să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.

Dumnezeu să ocrotească România!“, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

x close