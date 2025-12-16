€ 5.0914
DCNews Politica Nicușor Dan pleacă în Marea Britanie. Cu cine se va întalni marți și miercuri
Data actualizării: 09:37 16 Dec 2025 | Data publicării: 08:41 16 Dec 2025

Nicușor Dan pleacă în Marea Britanie. Cu cine se va întalni marți și miercuri
Autor: Andrei Itu

nicusor dan, președintele romaniei Imagine cu Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos - Octav Ganea
 

Preşedintele Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Marea Britanie marţi şi miercuri.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, președintele Nicușor Dan va avea întâlniri cu reprezentanții români ai mediului de afaceri din Marea Britanie, cu cei ai companiilor din UK.

Program Nicușor Dan, marți și miercuri, în Marea Britanie

Marţi seara, de la 22.00, ora României, Nicușor Dan va începe vizita, cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Întrevederea va avea loc la Ambasada României din Londra.

Conform agendei, a doua zi, miercuri, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, de la ora 11.30 (ora României), ulterior cu reprezentanţi ai companiilor britanice, de la ora 13.00.

Amintim că președintele Nicuşor Dan s-a aflat luni și încă este în prima parte a zilei de marți, la Helsinki, pentru Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic.

Vezi și - Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026

nicusor dan
marea britanie
