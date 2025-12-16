Nicușor Dan pleacă în Marea Britanie. Cu cine se va întalni marți și miercuri

Conform Administraţiei Prezidenţiale, președintele Nicușor Dan va avea întâlniri cu reprezentanții români ai mediului de afaceri din Marea Britanie, cu cei ai companiilor din UK.

Program Nicușor Dan, marți și miercuri, în Marea Britanie

Marţi seara, de la 22.00, ora României, Nicușor Dan va începe vizita, cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Întrevederea va avea loc la Ambasada României din Londra.

Conform agendei, a doua zi, miercuri, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, de la ora 11.30 (ora României), ulterior cu reprezentanţi ai companiilor britanice, de la ora 13.00.

Amintim că președintele Nicuşor Dan s-a aflat luni și încă este în prima parte a zilei de marți, la Helsinki, pentru Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic.

