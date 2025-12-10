€ 5.0894
Data actualizării: 18:37 10 Dec 2025 | Data publicării: 17:44 10 Dec 2025

Diana Buzoianu anunță cine pleacă după criza apei din Prahova și Dâmbovița
Autor: Iulia Horovei

diana buzoianu mediu Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor. Sursa foto: Agerpres
 

Ministra Mediului a anunțat, miercuri după-amiază, cine a fost destituit din funcție în urma crizei apei de la barajul Paltinu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, miercuri după-amiază, concluziile raportului Corpului de Control al ministrului, în cazul crizei apei de la barajul Paltinu.

Florin Ghiță, demisie din funcția de director general la Apele Române

Ea a spus că directorul general de la Apele Române, Florin Ghiță, și-a dat demisia, în timp ce mâine va fi o ședință care îi privește pe directorii operatorului de apă ESZ, cărora li se solicită demisia din funcții.

„A fost convocată acum câteva minute ședința Consiliului de Conducere pentru ziua de mâine, cu punctul pe ordinea de zi să fie mandadat Consiliul de Administrație al operatorului ESZ, să fie demiși directorii care au fost vinovați de neîndeplinirea obligațiilor care reies din raport. 

Am primit demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță. În perioada următoare va fi director general domnul Sorin Rândașu, care este directorul pentru Departamentul pentru Situații de Urgență; va ocupa funcția de director general pentru o săptămână, maxim două. În perioada imediat următoare va fi numită o persoană care să preia acest rol pe termen mai lung”, a declarat ministra Mediului.

Totuși, Florin Ghiță nu rămâne fără post, revenind în cadrul S.G.A. București, unde activa înainte de a prelua funcția de director general la Apele Române. El ocupa funcția prin detașare. 

Situația actuală din Prahova și Dâmbovița

„Avem apă menajeră în toate comunitățile. Se fac analizele și suntem pe procedura de apă potabilă de către DSP. Urmează să fie realizate toate verificările și, în momentul în care DSP va stabili că au fost îndeplinite toate condițiile legale, va putea să fie declarată și apa potabilă.

Vom avea întâlniri, în perioada următoare, cu reprezentanții de la nivel local și CJ din Prahova și Dâmbovița, pentru a vedea, pe termen mediu, care sunt soluțiile alternative de apă, rezerve de apă pentru următoarele luni, pentru a putea fi continuate lucrările de la lacul Paltinu. Este clar că nu vor exista soluții magice peste noapte, care să aducă alternative la apă sau la rezerve, dar lucrările vor trebui să repornească de urgență”, a mai spus ministra.

