Criza apei din Prahova. Buzoianu face noi promisiuni, Apele Române cer stare de urgență, iar pompierii distribuie apă menajeră / Update

Update - Apele Române solicită declararea stării de urgenţă!. Grădiniţele, şcolile şi liceele ar putea rămâne închise începând de marţi și Spitalul din Câmpina nu mai face internări.

"Ne confruntăm cu o situaţie critică care a impus aplicarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populaţiei. Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile extrem de scăzute din lacul Paltinu, necesare lucrărilor pentru golirea de fund, au generat valori care au depăşit limita admisă pentru tratarea apei brute", a declarat specialistul în relaţii publice la Administrația Naţională "Apele Române", Ana-Maria Agiu, conform Observatornews.ro

Zeci de mii de oameni fără apă potabilă

Știrea inițială: Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă, cel puțin încă 72 de ore, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a oprit funcționarea Stației de Tratare Voila.

Situație gravă în Câmpina

Școlile și grădinițele din Câmpina sunt închise, orașul fiind aprovizionat cu apă menajeră prin cisterne. De asemenea, sunt afectate și spitalele. Spitalul Municipal a suspendat internările, deoarece medicii nu mai pot steriliza instrumentarul medical. Mai mult, criza s-a extins în Moreni.

Chiar dacă, în urmă cu patru zile, ministrul Mediului Diana Buzoianu spunea public că nu vor exista probleme cu alimentarea cu apă, aceasta a acuzat, duminică, Apele Române de situație.

ISU Prahova distribuie apă menajeră în localităţile afectate de criza de la Paltinu

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova vor distribui apă menajeră, interzisă consumului, în localităţile afectate de criza de la Paltinu, primele două cisterne de 9.000 de litri și-au început deja misiunea de distribuire în municipiul Câmpina şi în oraşul Băicoi.

"În cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) care a avut loc astăzi, 30.11.2025, a fost dezbătută problema sistării furnizării apei şi s-a hotărât ca ISU Prahova să asigure transportul apei menajere - interzisă consumului în localităţile afectate, utilizând cele 4 autocisterne de 9.000 l din dotarea inspectoratului. Locaţiile în care va fi distribuită apa menajeră sunt stabilite de comun acord cu autorităţile locale, conform necesităţilor cunoscute de către acestea. Totodată, autorităţile locale asigură recipiente pentru stocarea apei şi distribuirea acesteia către populaţie (aşa cum am precizat, apa nu este destinată consumului)", conform ISU Prahova.

Primele două autocisterne au început misiunea de distribuire a apei menajere

Primele două autocisterne au început misiunea de distribuire a apei menajere în municipiul Câmpina şi în oraşul Băicoi, iar alte două cisterne au început deplasarea către localităţile Breaza şi Brebu.

De asemenea, CJSU a cerut solicitarea scoaterii de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a cantităţii de 860.472 litri apă potabilă, necesară distribuirii populaţiei din localităţile afectate (2 l/persoană/zi pentru cele 107.559 de persoane afectate pentru o perioadă de 4 zile), conform textului publicat pe o rețea socială de Prefectura Prahova

Diana Buzoianu dă asigurări că localitățile afectate vor primi sprijin de la Guvern

Mai mult, ea afirmă că toate nevoile primăriilor din localităţile afectate de criza apei generată de situaţia de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate şi se va organiza o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă.

Procesul de tratare a apei va dura 72 de ore, dar va începe cu o condiție

La finalul şedinţei de urgenţă cu autorităţile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, Buzoianu a zis că se măsoară la fiecare oră nivelul de turbiditate a apei şi, imediat ce parametrii vor permite intervenţia, se va porni procesul de tratare a apei de către operatorul de apă. Procesul va dura 72 de ore. De asemenea, Hidroelectrica va ajuta la asigurarea debitului de apă ce urmează să fie tratată.

Noi promisiuni lansate de Diana Buzoianu. Ce se va întâmpla începând de marți

Ministrul Mediului nu se oprește aici și face noi promisiuni. Ea spune că începând de marţi vor fi realizate lucrări de către operatorul de apă ESZ, cu scopul de a se suplimenta rezervele de apă prin bazinul de apă curată local.

"Pe termen mediu, lucrările care trebuie să fie realizate la Paltinu necesită coborârea nivelului apei sub un prag care va putea fi atins, cel mai probabil, în următoarele 6 luni. Experţii din şedinţa de astăzi au menţionat expres că aceste lucrări sunt critice pentru a asigura siguranţa barajului şi a populaţiei în context de viituri şi pentru alimentarea cu apă. În această perioadă este posibil să mai intervină situaţii similare precum cea din aceste zile, motiv pentru care este necesar ca toate autorităţile să aibă planuri realizate pentru suplimentarea rezervelor de apă.

Autorităţile din subordinea Ministerului Mediului vor lucra alături de autorităţile de la nivel local în acest sens. În ceea ce priveşte analiza situaţiei actuale, corpul de control al Ministerului Mediului a cerut deja informaţii şi vom avea, zilele următoare, primele concluzii", a declarat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a convocat duminică o ședință cu prefecții de Prahova și Dâmbovița

Ministra Mediului a convocat duminică o şedinţă cu prefecţii judeţelor Prahova şi Dâmboviţa, Daniel Nicodim şi Marian Tănase, cu primari din localităţile afectate şi cu reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii pentru mobilizare după ce alimentarea cu apă a mai multor localităţi a fost sistată din cauza turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, situaţie care a fost cauzată de precipitaţiile abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

