€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Criza de apă din Prahova: Prefecții cer apă din rezerva de stat, Buzoianu acuză Apele Române
Data actualizării: 16:03 30 Noi 2025 | Data publicării: 15:58 30 Noi 2025

Criza de apă din Prahova: Prefecții cer apă din rezerva de stat, Buzoianu acuză Apele Române
Autor: Doinița Manic

Criza de apă din Prahova Criza de apă din Prahova. Foto: pixabay
 

Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei zile. Între timp, autoritățile își pasează vina.

Zeci de mii de locuitori din Prahova și Dâmbovița nu vor avea apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat funcționarea Stației de Tratare Voila. Apele Române au transmis că cel mai probabil alimentarea nu va putea fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea ploilor și au cerut declararea stării de urgență, însă efectele au devenit deja dramatice în teren.

În Câmpina, școlile și grădinițele sunt închise, iar orașul este aprovizionat cu apă menajeră prin cisterne și containere suplimentate. Situația afectează grav și sistemul medical: Spitalul Municipal Câmpina a suspendat internările pentru că medicii nu mai pot steriliza instrumentarul medical. Pacienții care necesită tratament sunt transferați la Ploiești.

Criza s-a extins și în Moreni, în județul Dâmbovița. Prefecții celor două județe au cerut oficial apă din rezerva de stat pentru populație, dar și pentru instituțiile esențiale: spitale, internate, azile și centre de plasament.

„Pentru moment, nu ne interesează vinovații, ne interesează ca populația să fie alimentată cu apă”, a declarat prefectul de Dâmbovița. În schimb, prefectul de Prahova atrage atenția asupra părților implicate: „Suntem aici pentru a rezolva o problemă pe care nu am generat-o noi. Este o problemă generată de Ministerul Mediului, prin Apele Române”.

Diana Buzoianu acuză Apele Române

Deși în urmă cu patru zile dădea asigurări publice că nu vor exista probleme cu alimentarea cu apă, ministra Mediului, Diana Buzoianu, și-a nuanțat acum poziția și acuză Apele Române de informații greșite și lipsă de profesionalism.

„În momentul în care am venit la interviu la dumneavoastră, într-adevăr informațiile pe care le aveam erau de la toate autoritățile din subordine că, în absolut toate cazurile, vor avea apă potabilă. Lucru care a fost în mod evident fals. Mi se pare absolut inacceptabil, pentru că înțeleg că în această perioadă nu s-a luat în calcul absolut deloc scenariul perfect probabil, de către autorități, că va ploua. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o lipsă de profesionalism”, a declarat Buzoianu la Digi24.

Cert e că până la remedierea situației, localitățile afectate – Câmpina, Breaza, Băicoi, Moreni și comunele din jur – depind exclusiv de aprovizionarea cu cisternă și de rezervele de stat. Autoritățile locale avertizează că pot apărea blocaje logistice dacă alimentarea nu se reia în intervalul estimat de 72 de ore.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

criza apa prahova
diana buzoianu
apele romane
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Criza apei din Prahova. Buzoianu face noi promisiuni, Apele Române cer stare de urgență, iar pompierii distribuie apă menajeră / Update
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Benjamin Netanyahu i-a cerut președintelui israelian să-l grațieze
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Consultanță gratuită pentru Ilie Bolojan, acordată de Viorica Dăncilă. ”Bibi, ajută-mă” VIDEO
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Trump, summit cu Putin la București! Confuzia deja celebră cu Budapesta, în The Guardian
Publicat acum 1 ora si 35 minute
LIVE Congres AUR, 30 noiembrie. George Simion, singurul candidat la șefia partidului: Am plâns de durere
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close