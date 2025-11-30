Criza de apă din Prahova: Prefecții cer apă din rezerva de stat, Buzoianu acuză Apele Române

Zeci de mii de locuitori din Prahova și Dâmbovița nu vor avea apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat funcționarea Stației de Tratare Voila. Apele Române au transmis că cel mai probabil alimentarea nu va putea fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea ploilor și au cerut declararea stării de urgență, însă efectele au devenit deja dramatice în teren.

În Câmpina, școlile și grădinițele sunt închise, iar orașul este aprovizionat cu apă menajeră prin cisterne și containere suplimentate. Situația afectează grav și sistemul medical: Spitalul Municipal Câmpina a suspendat internările pentru că medicii nu mai pot steriliza instrumentarul medical. Pacienții care necesită tratament sunt transferați la Ploiești.

Criza s-a extins și în Moreni, în județul Dâmbovița. Prefecții celor două județe au cerut oficial apă din rezerva de stat pentru populație, dar și pentru instituțiile esențiale: spitale, internate, azile și centre de plasament.

„Pentru moment, nu ne interesează vinovații, ne interesează ca populația să fie alimentată cu apă”, a declarat prefectul de Dâmbovița. În schimb, prefectul de Prahova atrage atenția asupra părților implicate: „Suntem aici pentru a rezolva o problemă pe care nu am generat-o noi. Este o problemă generată de Ministerul Mediului, prin Apele Române”.

Diana Buzoianu acuză Apele Române

Deși în urmă cu patru zile dădea asigurări publice că nu vor exista probleme cu alimentarea cu apă, ministra Mediului, Diana Buzoianu, și-a nuanțat acum poziția și acuză Apele Române de informații greșite și lipsă de profesionalism.

„În momentul în care am venit la interviu la dumneavoastră, într-adevăr informațiile pe care le aveam erau de la toate autoritățile din subordine că, în absolut toate cazurile, vor avea apă potabilă. Lucru care a fost în mod evident fals. Mi se pare absolut inacceptabil, pentru că înțeleg că în această perioadă nu s-a luat în calcul absolut deloc scenariul perfect probabil, de către autorități, că va ploua. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o lipsă de profesionalism”, a declarat Buzoianu la Digi24.

Cert e că până la remedierea situației, localitățile afectate – Câmpina, Breaza, Băicoi, Moreni și comunele din jur – depind exclusiv de aprovizionarea cu cisternă și de rezervele de stat. Autoritățile locale avertizează că pot apărea blocaje logistice dacă alimentarea nu se reia în intervalul estimat de 72 de ore.