Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Criză de apă în Prahova. Spitalul Municipal nu mai face internări
Data publicării: 14:25 30 Noi 2025

Criză de apă în Prahova. Spitalul Municipal nu mai face internări
Autor: Bogdan Bolojan

apa-potabila_12248500 apa potabila - Foto: Freepik @rcphotostock
 

Spitalul Municipal Câmpina funcţionează cu restricţii după ce problemele apărute la lacul de acumulare Paltinul au generat o criză a apei în oraş.

În urma şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, internările au fost oprite încă de aseară, cu excepţia cazurilor grave care nu pot fi direcţionate către alte unităţi.

Directorul medical al spitalului, Călin Tiu, spune că măsura a devenit inevitabilă.

„Am găsit ca prudentă soluţia să oprim internările, exceptând urgenţele majore care nu pot fi trimise către alte unităţi în condiţii de siguranţă. Din cauza lipsei de apă în reţea, nu putem funcţiona pe departamentul de sterilizare, deci tot ce înseamnă activitate chirurgicală sau ce necesită materiale sterile nu le putem asigura şi automat suntem nevoiţi să restricţionăm activitatea”, explică acesta.

Activitatea chirurgicală, blocată din cauza lipsei de apă

Fără acces la serviciile de sterilizare, toate intervenţiile chirurgicale au fost suspendate. Spitalul asigură doar tratamentele care nu presupun consumul de materiale sterile, iar echipele medicale sunt concentrate pe gestionarea urgenţelor majore.

În acest context, spitalul dispune de o rezervă de lenjerii curate pentru toate secţiile până marţi, în timp ce pentru zona de urgenţe sunt pregătite suplimente. Instrumentarul necesar Compartimentului de Primiri Urgenţe, inclusiv biberoanele, este trimis de două ori pe zi la sterilizare la Spitalul de Pediatrie Ploieşti şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Aprovizionare cu apă prin cisterne şi recipiente speciale

Pentru a menţine minimul necesar funcţionării, Hidro Prahova livrează apă potabilă în recipiente specializate, în timp ce Primăria Câmpina foloseşte cisterna proprie pentru alimentarea grupurilor sanitare şi a altor utilităţi. Pentru pacienţii internaţi, spitalul a achiziţionat apă îmbuteliată.

Duminică dimineaţă, în Spitalul Municipal Câmpina se aflau 80 de pacienţi. Directorul medical asigură că situaţia este sub control: „Cei internaţi nu sunt supuşi niciunui risc”, spune Călin Tiu.

campina
prahova
prahova
Comentarii

