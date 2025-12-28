€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Internațional LIVETEXT UPDATE/ Discuţii despre planul de pace între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, în Florida. Trump: Ori se încheie curând, ori războiul va mai dura mult timp
Data actualizării: 20:36 28 Dec 2025 | Data publicării: 19:20 28 Dec 2025

LIVETEXT UPDATE/ Discuţii despre planul de pace între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, în Florida. Trump: Ori se încheie curând, ori războiul va mai dura mult timp
Autor: Giorgi Ichim

Vezi galeria foto
 Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas Donald Trump și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump a anunţat că a avut o discuţie telefonică foarte productivă cu Vladimir Putin înainte să se întâlnească cu Volodimir Zelenski.

Update 20:30: Volodimir Zelenski a ajuns la Mar-A-Lago. Donald Trump a spus că "sunt de părere că ambii preşedinţi vor pace. Vreau să fac un acord care să fie bun pentru ambele părţi. E foarte important. Nu e nimic mai important pentru mine. Acesta e cel mai dificil război, dar vom reuşi să îi punem capăt. Vom avea o discuţie foarte bună azi. Acest domn e foarte curajos. Prin ce au trecut ei foarte puţine naţiuni au trecut. Îl voi suna iarăşi pe preşedintele Putin şi vom continua să negociem". 

"Nu am niciun termen limită. Singurul meu termen limită este să închei acest război", a mai spus Donald Trump. 

"Va fi un acord de securitate foarte puternic, statele europene vor fi şi ele implicate. Statele europene sunt extraordinare, susţin această întâlnire şi toţi vor să se încheie războiul", a completat Trump. 

"Vă mulţumesc pentru această întâlnire. Sper ca toate aceste discuţii să ducă la pace. Echipele noastre lucrează şi sunt interesate şi de partea de prosperitate, de securitate. Vom discuta despre strategie. Sunt mari beneficii economice şi pentru Ucraina în acest plan de pace", a spus şi Volodimir Zelenski. 

"E foarte mult de reconstruit, dar sunt mari beneficii economice pentru Ucraina", a intervenit Trump. 

Legat de situaţia de pe front, Donald Trump a spus că "văd că Ucraina a reuşit atacuri importante. Nu spun asta în mod negativ. Au fost explozii în Rusia, cred că au venit din Ucraina. Dar nu cred că mă voi obosi să pun această întrebare. Dar e clar că avem un război, iar oamenii din Ucraina şi oamenii din Rusia vor să se încheie. Şi cred că şi cei doi lideri vor să se încheie. Cred că suntem la etapele finale ale discuţiilor. Altfel, va continua foarte mult timp războiul. Ori se va încheia, ori va continua mult timp şi milioane de oameni vor muri. Şi nimeni nu vrea asta". 

Update 19:35: Volodimir Zelenski a ajuns în Florida, în vederea întâlnirii cu Donald Trump. 

Update 19:25: Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Putin şi Trump au purtat o conversaţie telefonică. 'Da, pot confirma', a spus Peskov pentru agenţia TASS.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică 'foarte productivă' cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, potrivit Agerpres.

'Tocmai am avut o bună discuţie telefonică, foarte productivă, cu preşedintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea mea, astăzi la ora 13.00 (n.r. ora 20:00, ora României), cu preşedintele ucrainean Zelenski', a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Trump anunţă că a avut o discuţie

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski şi Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanţiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum şi pe un acord economic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
volodimir zelenski
vladimir putin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 42 minute
Trump-Zelenski, întâlnire la Mar-A-Lago. Putin ar fi spus că "nu va fi pace". Chirieac: Ne vom trezi cu rușii la graniță
Publicat acum 47 minute
Turişti din Republica Moldova, blocaţi la Refugiul Călţun. Salvamontiştii nu pot interveni până luni dimineaţă
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru s-au cunoscut... în club
Publicat acum 1 ora si 19 minute
LIVETEXT UPDATE/ Discuţii despre planul de pace între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, în Florida. Trump: Ori se încheie curând, ori războiul va mai dura mult timp
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Covrigi cu scorțișoară, rețeta simplă a lui chef Sorin Bontea: Cine îi poate refuza?
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close