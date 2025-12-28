LIVETEXT UPDATE/ Discuţii despre planul de pace între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, în Florida. Trump: Ori se încheie curând, ori războiul va mai dura mult timp

Update 20:30: Volodimir Zelenski a ajuns la Mar-A-Lago. Donald Trump a spus că "sunt de părere că ambii preşedinţi vor pace. Vreau să fac un acord care să fie bun pentru ambele părţi. E foarte important. Nu e nimic mai important pentru mine. Acesta e cel mai dificil război, dar vom reuşi să îi punem capăt. Vom avea o discuţie foarte bună azi. Acest domn e foarte curajos. Prin ce au trecut ei foarte puţine naţiuni au trecut. Îl voi suna iarăşi pe preşedintele Putin şi vom continua să negociem".

"Nu am niciun termen limită. Singurul meu termen limită este să închei acest război", a mai spus Donald Trump.

"Va fi un acord de securitate foarte puternic, statele europene vor fi şi ele implicate. Statele europene sunt extraordinare, susţin această întâlnire şi toţi vor să se încheie războiul", a completat Trump.

"Vă mulţumesc pentru această întâlnire. Sper ca toate aceste discuţii să ducă la pace. Echipele noastre lucrează şi sunt interesate şi de partea de prosperitate, de securitate. Vom discuta despre strategie. Sunt mari beneficii economice şi pentru Ucraina în acest plan de pace", a spus şi Volodimir Zelenski.

"E foarte mult de reconstruit, dar sunt mari beneficii economice pentru Ucraina", a intervenit Trump.

Legat de situaţia de pe front, Donald Trump a spus că "văd că Ucraina a reuşit atacuri importante. Nu spun asta în mod negativ. Au fost explozii în Rusia, cred că au venit din Ucraina. Dar nu cred că mă voi obosi să pun această întrebare. Dar e clar că avem un război, iar oamenii din Ucraina şi oamenii din Rusia vor să se încheie. Şi cred că şi cei doi lideri vor să se încheie. Cred că suntem la etapele finale ale discuţiilor. Altfel, va continua foarte mult timp războiul. Ori se va încheia, ori va continua mult timp şi milioane de oameni vor muri. Şi nimeni nu vrea asta".

Update 19:35: Volodimir Zelenski a ajuns în Florida, în vederea întâlnirii cu Donald Trump.

Update 19:25: Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Putin şi Trump au purtat o conversaţie telefonică. 'Da, pot confirma', a spus Peskov pentru agenţia TASS.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică 'foarte productivă' cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, potrivit Agerpres.

'Tocmai am avut o bună discuţie telefonică, foarte productivă, cu preşedintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea mea, astăzi la ora 13.00 (n.r. ora 20:00, ora României), cu preşedintele ucrainean Zelenski', a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski şi Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanţiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum şi pe un acord economic.