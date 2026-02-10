Firma care operează Glovo în Italia, anchetată pentru exploatarea curierilor: Cum s-ar fi profitat de nevoile angajaților

Foodinho srl, compania italiană care operează serviciul de livrare la domiciliu Glovo este acuzată de exploatarea curierilor, scrie Il Post.

Controlul judiciar este o măsură prin care un director este numit, cu scopul de a sprijini conducerea unei companii, pentru corectarea unei situații ilegale. Foodinho și unicul său director, spaniolul Oscar Pierre, sunt anchetați pentru exploatare prin muncă, o infracțiune mai cunoscută sub numele de „gang mastering”.

Cum ar fi fost exploatați aproximativ 40.000 de curieri ai săi din Italia. Acuzațiile procurorilor

Potrivit procurorilor, compania ar fi operat un sistem de muncă bazat pe exploatarea celor aproximativ 40.000 de curieri ai săi din Italia, inclusiv 2.000 în Milano, unde are sediul central Foodinho. Conform raportului procurorului, pasagerii Foodinho câștigă salarii foarte mici, în medie între 700 și 1.200 de euro pe lună.

Curierii au fost monitorizați constant la locul de muncă prin geolocalizare și lucrează deseori șase sau șapte zile pe săptămână. Ei sunt obligați să acopere integral costurile și riscurile bicicletelor pe care le folosesc pentru livrări. Pierre ar fi reușit să impună aceste condiții pasagerilor „profitând de nevoia lucrătorilor”, conform sursei citate.

Foodinho este o companie italiană fondată în anul 2015 și este deținută în totalitate de Glovo. Capitalul Foodinho este deținut de Glovoapp23 SA, o companie cu sediul în Barcelona, ​​din care 83% este deținută de grupul german Delivery Hero. Niciuna dintre companiile-mamă nu este implicată în ancheta procurorului din Milano.

Măsură dispusă de un procuror renumit pentru anchete ce vizează mari companii de modă, logistică sau retail

Măsura a fost dispusă de procurorul Paolo Storari, celebru pentru anchetele din ultimii ani ce au vizat mari companii din modă, logistica sau retail, fiind acuzate că nu au prevenit exploatarea ori munca ilegală în propriile lanțuri de producție.

Potrivit lui Storari, infracțiunile imputate lui Pierre nu sunt de fapt atribuibile doar lui, ci organizării muncii companiei, care trebuie schimbată.

Ce afirmă curierii

Ancheta are la bază și declarațiile mai multor curieri care au lucrat pentru Foodinho în Milano. Aceștia au acuzat dificultăți constante în a-și asigura un trai decent, dar și presiunea făcută de sistemul de monitorizare prin aplicație. Totodată, au reclamat lipsa unei protecții reale în situația unui accident sau a unei boli. Unii au evidențiat că au lucrat într-un climat de control permanent, unde orice abatere de la ritmul impus atrăgea imediat intervenții din partea companiei, notează sursa citată.

