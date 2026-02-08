€ 5.0923
Data publicării: 16:37 08 Feb 2026

Partidul condus de ministrul de Finanţe al Germaniei cere o revizuire a relaţiei cu SUA
Autor: Florin Răvdan

Român arestat în Germania, suspectat de sabotaj asupra navelor militare din Hamburg Germania. Sursa Foto: Unsplash

Partidul SPD, minoritar în guvernul de coaliţie din Germania şi condus de ministrul de Finanţe şi vicecancelarul Lars Klingbeil, cere o reviziure a relaţiei cu SUA. 

Social-democraţii din Germania - partenerul minoritar în guvernul de coaliţie - consideră că relaţia ţării cu Statele Unite trebuie revizuită, relatează dpa.

Politicile preşedintelui american Donald Trump ridică îndoieli cu privire la seriozitatea administraţiei SUA ca partener şi aliat internaţional, conform unui document care urmează să fie adoptat duminică de comitetul executiv al SPD (centru-stânga).

Documentul survine în contextul în care partidul începe să lucreze la o nouă platformă politică, într-un proces lansat oficial sâmbătă.

Conducerea partidului consideră că situaţia geopolitică s-a schimbat complet de la ultima poziţionare fundamentală de politică externă din decembrie 2023.

"În timp ce relaţia cu SUA sub administraţia Biden era caracterizată încă de o bază profundă şi comună de valori, administraţia lui Donald Trump ridică îndoieli cu privire la această fiabilitate", se arată în documentul respectiv, care atrage atenţia asupra faptului că "relaţiile transatlantice nu mai pot fi considerate de la sine înţelese."

Liderul partidului, Lars Klingbeil - totodată vicecancelar şi ministru de finanţe al Germaniei -, a subliniat că "îndepărtarea vizibilă a administraţiei SUA sub Donald Trump de parteneriate şi alianţe este o realitate".

Prin urmare, Europa trebuie să ofere parteneriat, dar în acelaşi timp să se bazeze pe propriile forţe, a declarat el pentru dpa. "Suntem deschizători de drum în această privinţă, alături de Franţa şi de alţii din Europa. Îmi doresc o Europă puternică din punct de vedere politic şi economic, un centru atractiv şi un partener de încredere pentru alte state şi regiuni", a spus el.

Printre propunerile lui Klingbeil se numără, de exemplu, prioritizarea produselor europene în achiziţiile publice de apărare. "Ne consolidăm independenţa şi asigurăm locuri de muncă în Germania şi Europa", a spus el, citat de Agerpres.

germania
donald trump
sua
