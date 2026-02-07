€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri Vremea extremă loveşte din nou Europa. Zboruri anulate în Germania, avertizări de inundaţii în Regatul Unit
Data publicării: 12:37 07 Feb 2026

Vremea extremă loveşte din nou Europa. Zboruri anulate în Germania, avertizări de inundaţii în Regatul Unit
Autor: Florin Răvdan

ploaie umbrele INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos/Octav Ganea

Vremea extremă afectează din nou Europa. În Germania au fost anulate mai multe zboruri din cauza condiţiilor meteo, în timp ce în Regatul Unit au fost emise avertizări de inundaţii.

Peste 80 de avertismente de inundaţii sunt în vigoare în Regatul Unit sâmbătă, în timp ce ploile continuă să cadă neîncetat în această ţară, informează DPA.

Agenţia pentru Mediu (EA) emisese 91 de avertismente de inundaţii vineri, în mare parte pentru sudul şi sud-vestul Angliei, precum şi în regiunile East şi West Midlands.

Sâmbătă dimineaţă, EA a emis şi 261 de alerte de inundaţii, ceea ce înseamnă că sunt posibile inundaţii în mare parte din Anglia.

Între timp, Natural Resources din Ţara Galilor a emis 11 alerte de inundaţii.

Serviciul de pompieri şi salvare din Warwickshire a avertizat: "Din cauza precipitaţiilor abundente şi prelungite de astăzi, nivelul local al râului Dene a crescut până la o cotă la care inundaţiile sunt iminente".

Joi, Serviciul Meteorologic din Regatul Unit (Met Office) a anunţat că în sud-vestul Angliei şi în sudul Ţării Galilor a plouat în fiecare zi din anul 2026.

Ambele regiuni au înregistrat o lună ianuarie 2026 mult mai ploioasă decât media, cu 50% mai multe precipitaţii decât de obicei, au afirmat meteorologii britanici.

Coastele sudice din sud-vestul ţării vor fi afectate de averse puternice sâmbătă, iar sudul Ţării Galilor va înregistra, de asemenea, averse abundente, au afirmat meteorologii.

Ziua de duminică va fi însoţită de averse şi puţin soare, dar la începutul săptămânii viitoare vor apărea condiţii mai umede şi mai vântoase dinspre vest.

Meteorologul Alex Deakin de la Met Office a declarat: "Vineri a fost o zi foarte ploioasă în mare parte a ţării, vântul rece continuând să alimenteze norii şi umiditatea în nord-estul Angliei şi în estul Scoţiei", scrie Agerpres. 

Zboruri anulate în Germania

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, sâmbătă, cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Germania că mai multe curse aeriene, care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, au fost anulate din cauza condiţiilor meteo extreme.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua deplasarea către aeroport şi să consulte informaţii actualizate prin accesarea paginii de internet: https://ber.berlin-airport.de/en.html, se precizează un comunicat transmis AGERPRES.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: +49 302 123 9555, +49 302 123 9514, +49 302 123 9516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +49 160 157 9938.

MAE recomandă consultarea paginii de internet https://berlin.mae.ro/ şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), cu informaţii şi sfaturi de călătorie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vreme
germania
zboruri anulate
inundatii
regatul unit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 9 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 8 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 10 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 55 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 2 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 30 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 55 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 17 ore si 0 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 18 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close