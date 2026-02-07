Vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie a fost întrebat, în contextul în care ratele de vaccinare sunt din ce în ce mai mici în România, mai ales la copii, dacă este un mit faptul că este mai bine să se imunizeze natural copilul.

"Am discutat de foarte multe ori şi o să trebuiască, se pare, să discutăm de foarte multe ori această temă. Trendul, într-adevăr, este absolut îngrijorător, şi sper să putem trage un semnal de alarmă serios. Nu poate să fie mai bine să faci boala natural, pentru că vorbim de boli infecţioase, şi nu există boli infecţioase fără complicaţii, iar acestea duc, de cele mai multe ori, la deces. Am avut odată o discuţie cu o infecţionistă, care era şi pediatră, şi am întrebat-o într-o discuţie amicală dacă şi-ar vaccina copiii pentru varicelă.

Motivul pentru care un pediatru şi-ar vaccina de 2 ori copiii

Răspunsul ei a fost aşa: dacă m-aş gândi la evoluţia bolii pentru majoritatea copiilor care fac această boală, probabil că nu i-aş vaccina. Se ştie că majoritatea copiilor fac forme benigne de varicelă, fără probleme deosebite. Dar tot ea a spus că dacă s-ar gândi la copiii care au decedat în urma varicelei, i-ar vaccina de 2 ori. Pentru că aproape toate decesele au apărut la copii care nu aveau niciun factor aparent de risc. Iată cât de mare e riscul celor care îşi supun copiii la ideea asta, că e bine să facă o boală ca să facă imunitate naturală.

Reiterez, astfel, ideea că nu există boală infecţioasă fără complicaţii, iar apariţia complicaţiilor este imprevizibilă în foarte multe situaţii.

Mai sunt, din păcate, şi unii medici, şi sper că nu foarte mulţi, care spun să nu îţi vaccinezi copilul. Dacă nu se îmbolnăveşte, a scăpat, dacă se îmbolnăveşte, aduci copilul la tratament. Nimeni nu poate anticipa evoluţia unei boli în niciun caz", a declarat prof.dr. Emilian Popovici la AntiMit.