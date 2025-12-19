€ 5.0896
Sanatate

DCNews Sanatate Vești bune pentru Spitalul de Copii din Iași. Analizele apei sunt acum conforme, activitatea fiind reluată
Data publicării: 14:59 19 Dec 2025

Vești bune pentru Spitalul de Copii din Iași. Analizele apei sunt acum conforme, activitatea fiind reluată
Autor: Andrei Itu

hol spital foto pixabay Spital / foto pixabay
 

Managerul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a declarat vineri că situaţia generată de neconformităţile privind apa potabilă a reprezentat o lecţie importantă pentru instituţie,

Gheorghe Diaconu a evidențiat necesitatea unei atenţii sporite la detalii şi importanţa sprijinului instituţional, în contextul în care activitatea spitalului a fost reluată după primirea rezultatelor favorabile ale analizelor.

"Astăzi venim în faţa noastră cu nişte veşti bune. Am primit rezultatul analizelor la probele prelevate în data de 17 decembrie. Toate probele sunt conforme şi în ceea ce priveşte cloricitatea şi în ceea ce priveşte microbiologia", a afirmat Gheorghe Diaconu.

DSP Iaşi a transmis documentul oficial ce permite reluarea activităţii

"Am primit adineauri şi adresa de la DSP conform în care putem redeschide spitalul în ceea ce priveşte internarea, dar şi în ceea ce priveşte consumul de apă. Suntem în regulă în toate punctele de vedere", a spus managerul unităţii medicale.

Cel puţin două lecţii importante pentru conducerea spitalului

"Prima ar fi că şi noi ca instituţie trebuie să fim mai atenţi la detalii, trebuie să facem treaba mai bine, pentru că uneori ştim foarte bine că diavolul se ascunde în detalii. Trebuie să muncim mai mult şi să prevenim, astfel încât să nu mai avem situaţii de genul ăsta", a declarat acesta.

"A doua lecţie pe care vreau să vă spun că am învăţat-o se referă la importanţa prietenilor din viaţa noastră, chiar dacă suntem instituţie, pentru că n-am fi depăşit situaţia actuală fără ajutorul lor", a afirmat managerul, menţionând Consiliul Judeţean, Prefectura, DSU, ISU, Direcţia de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii şi mass-media.

În acest context, Gheorghe Diaconu a precizat că echipa spitalului este acum mai unită, mai sudată şi mai determinată în a reuşi şi de a redeveni un spital de referinţă în Moldova şi în România.

Cauzele care au dus la contaminarea apei la Spitalul de Copii din Iași

Cu privire la cauzele situaţiei apărute, managerul a spus că acestea nu sunt încă stabilite, însăcă, în opinia lui, este un cumul de factori, interni şi externi.

Gheorghe Diaconu a mai arătat că instalaţiile de clorinare suplimentară au fost montate, sunt funcţionale și pitalul va monitoriza constant calitatea apei.

Pe termen mediu, sunt avute în vedere investiţii, respectiv instalarea unei staţii de dedurizare şi realizarea unui rezervor de apă, cu scopul de a asigura independenţa unităţii medicale în cazul unor avarii.

A fost identificată inclusiv bacteria Pseudomonas aeruginosa la probele de apă

Ministerul Sănătăţii a anunţat în 12 decembrie că majoritatea probelor de apă prelevate de la Spitalul "Sf. Maria" au fost necorespunzătoare pentru clorul rezidual liber şi parametrii microbiologici, fiind identificată inclusiv bacteria Pseudomonas aeruginosa. În urma acestor constatări, în 13 decembrie au fost sistate internările şi intervenţiile chirurgicale programate.

De la sistarea internărilor şi până în prezent, 590 de pacienţi au fost evaluaţi în Unitatea de Primiri Urgenţe. 100 dintre aceştia au fost direcţionaţi către alte unităţi sanitare, având indicaţie obligatorie de internare, scrie Agerpres.

Vezi și - Apă contaminată la Spitalul de Copii din Iași: Precizările managerului unității sanitare

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi
  Comentarii

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
